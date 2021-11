Pillon si congratula con i Maneskin 'Questo è rompere gli schemi'

E alla fine arrivano i complimenti del senatore leghista, Simone Pillon, ai Maneskin, che si sono presentati in smoking e papillon al Microsoft Theater a Los Angeles. Una risposta ironica alle polemiche sul look trasgressivo avanzate dal parlamentare. "Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon", replicava Damiano David, frontman dei Maneskin, alle critiche ricevute. E così è stato.

Questa volta la band romana, composta da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria), non ha vinto alcun premio tuttavia ha trascinato il pubblico esibendosi con 'Beggin'', la cover per la quale erano candidati ai premi.

Nei giorni scorsi il senatore aveva criticato i Maneskin in un precedente post. "A Budapest, davanti a un impettito presentatore in kilt (deve aver confuso gli Scoti con gli Ungari), con tanto di performer (maschietto) in culottes e giarrettiere, - scriveva - ricevono gli #MTVEMA. Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo. Ovviamente, una volta preso il microfono, non possono esimersi dal piagnisteo per la sonora bocciatura del #ddlZan"