Mick Jagger, 'Great night in Vegas con i Maneskin'

Mick Jagger in posa insieme a Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, ovvero i Maneskin. Il frontman dei Rolling Stones ha postato sulle sue pagine social uno scatto con i quattro ragazzi romani che hanno aperto il suo concerto a Las Vegas, sabato sera.

"Great night in Vegas with Maneskin", ha scritto accanto alla foto. Tra i commenti, non manca quello dello stesso Damiano, con tre emoji increduli.