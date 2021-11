Fedez annuncia Disumano, il nuovo album

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Si intitola Disumano, il nuovo disco di Fedez, disponibile dal 26 novembre 2021. L'annuncio via social, con un post in cui si spiega che che il pre-order è disponibile dal 2 novembre. Nella cover un' opera di Francesco Vezzoli, con due statue, una bianca e una nera, che mostrano il volto del rapper, mentre tenta di baciarsi e si rifiuta da solo.

Insieme a cover e data d'uscita, Fedez ha condiviso anche la tracklist ufficiale del nuovo progetto con 20 tracce, tra queste anche hit come "Chiamami per nome" (con Francesca Michielin) e Mille (featuring Orietta Berti e Achille Lauro). (ANSA).