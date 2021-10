Isotta vince il Premio Bianca d'Aponte riservato alle cantautrici

È Isotta, di Siena, a vincere il Premio Bianca d'Aponte 2021, insieme alla menzione per la migliore musica, mentre a Miriana Faieta, di Chieti, è andato il premio della critica Fausto Mesolella quello per la migliore interpretazione. La menzione per il miglior testo se l'è aggiudicata Giove. La finale della 17a edizione dell'unico contest italiano riservato alle cantautrici si è svolta al teatro Cimarosa di Aversa.

Madrina e presidente di giuria Chiara Civello che ha interpretato 'Erbe ed erbacce' di Bianca d'Aponte, la talentuosa cantautrice scomparsa molto giovane, omaggiata anche dagli alunni del liceo Cirillo di Aversa con la sua 'Ninna nanna in re'. Molti i riconoscimenti in palio ai quali si aggiungono quest'anno due borse di studio per il Cet di Mogol da parte della 'Fondazione Jacqueline e Totò Savio' andate ad Alessandra Pirrone e Vitto. A quest'ultima anche il premio dell'etichetta Suoni dall'Italia di Mariella Nava. Anna e l'appartamento di Verona ha vinto la possibilità di realizzare un video in studio e una proposta di assistenza legale e manageriale. A Valentina Polinori il Premio 'Na stella con l'incisione di un brano con la produzione artistica di Ferruccio Spinetti, direttore artistico del Premio Bianca d'Aponte. In finale c'erano anche Roberta De Gaetano, Olivia XX e Claudia Salvini.

Premio alla carriera della Città di Aversa a Peppino di Capri. Ospiti delle due serate, condotte da Carlotta Scarlatto e Ottavio Nieddu e aperte da Monica Sannino, vincitrice della precedente edizione, tanti artisti: il trio Cantautrici (Rossana Casale/Grazia Di Michele/Mariella Nava), Alessandro Mannarino, Cristina Donà, Tony Canto, Carlo Marrale, Francesco Tricarico & Jennà Romano, Giuseppe Anastasi, Giovanni Truppi, il giovane Marco Martinelli e il duo Still Life.