I versi di Guccini su t-shirt e zaini realizzati nel carcere di Bologna

I versi di quattro delle canzoni più celebri di Francesco Guccini compariranno, illustrati e serigrafati, su t-shirt, shopper e zainetti confezionati dalla sartoria 'Gomito a Gomito' all'interno della Casa circondariale di Bologna. I prodotti sono disponibili sul sito internet della sartoria a partire da oggi, in edizione limitata. Il ricavato sosterrà il lavoro della cooperativa sociale 'Siamo Qua', che da oltre 10 anni opera nel carcere della Dozza per formare e dare lavoro alle persone che lì stanno scontando una pena.

L'utilizzo dei versi per la realizzazione dei prodotti è stato autorizzato da Guccini e da Emi Music Publishing Italia: secondo la sartoria 'Gomito a Gomito', è la prima volta che il cantautore emiliano permette che i suoi versi siano stampati al di fuori delle pagine di un libro, né storicamente ha mai fatto pubblicità ad alcun prodotto.

"Io non ci guadagno niente, ma se così metto la mia 'arte', le mie parole, a vantaggio di un'ottima causa, lo faccio molto volentieri", commenta il 'Maestrone' in un video realizzato con la coordinatrice della sartoria Enrica Morandi.

Le illustrazioni e le grafiche, a cura di Giuditta Fornasari, riportano i versi di Don Chisciotte, La Locomotiva, Canzone di notte n.2 e Il vecchio e il bambino.