La Lego annuncia, niente più etichette di genere sui giocattoli

La Lego ha annunciato che eliminerà dai suoi giocattoli gli "stereotipi di genere" dopo che un sondaggio commissionato dallo stesso gigante danese delle costruzioni per bambini ha rilevato un problema nei ragazzi.

La ricerca condotta dal Geena Davis Institute on Gender in Media ha scoperto, infatti, che mentre le bambine sono sicure di sé e pronte a giocare anche con le confezioni di mattoncini pensate per i maschi, il 71% dei bambini intervistati ha confessato di temere di essere presi in giro qualora avessero utilizzato scatole descritte come "giocattoli per ragazze". Una paura, sottolinea lo studio riportato dal Guardian, condivisa se non più accentuata nei genitori.

Da qui la decisione della Lego di togliere le etichette di genere da scatole e sul sito e dividere i giochi per "passione".