Da Isolation a Enzo Bosso tanti film in sala

E' cominciata, come ormai da tradizione, la carica delle anteprime destinate al pubblico della sala: da un paio di giorni sono visibili infatti il sorprendente film collettivo ISOLATION (con registi come Michael Winterbottom o Michele Placido) destinato a raccontare le emozioni del periodo pandemico in culture e società differenti di tutta Europa o il bel documentario EZIO BOSSO, LE COS CHE RESTANO di Giorgio Verdelli presentato con successo alla Mostra di Venezia, o ancora AI CONFINI DEL MALE, robusto thriller italiano di Vincenzo Alfieri con Edoardo Pesce, e Massimo Popolizio. Da domani: - A CHIARA di Jonas Carpignano con Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo, Carmela Fumo, Giorgia Rotolo, Antonio Rotolo, Vincenzo Rotolo, Koudous Seihon, Pio Amato, Antonina Fumo, Giusi D'uscio, Patrizia Amato, Concetta Grillo. Tutto ruota intorno alla festa per i 18 anni della sorella maggiore della quindicenne Chiara. Mentre il microcosmo familiare si stringe intorno alle due ragazze, il padre Claudio progetta una partenza repentina dalla Calabria che ha luogo già l'indomani. Chiara, dal carattere risoluto e ribelle, vuole capire il retroscena di questa scomparsa e dovrà confrontarsi con una realtà che nasconde molte pieghe oscure. Carpignano, il regista italiano più famoso all'estero della sua generazione, prosegue la sua esplorazione del mondo ancestrale calabrese che è anche uno specchio del mondo attuale tra tradizione rurale e globalizzazione.

- LA SCUOLA CATTOLICA di Stefano Mordini con Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Fochetti, Leonardo Ragazzini, Alessandro Cantalini, Andrea Lintozzi, Guido Quaglione, Federica Torchetti, Angelica Elli, Gianluca Guidi, Luca Vergoni, Corrado Invernizzi, Francesco Cavallo, Fabrizio Gifuni, Valentina Cervi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca. Arriva in sala accompagnato da molte polemiche sul divieto ai minori il film tratto dal romanzo-scandalo di Edoardo Albinati che affonda le sue radici nel massacro del Circeo. Al centro della storia la gioventù dorata della Roma Bene, cresciuta nel mondo chiuso delle scuole d'élite, con due ragazzi apparentemente perfetti (ex studenti della scuola) che si trasformano in crudeli assassini di due giovani amiche. A raccontare il tutto è un giovane e ingenuo ragazzo, Edoardo, che contempla l'assurdità di questo delirio violento e cerca di comprenderne le ragioni segrete.

- BABY BOSS 2: AFFARI DI FAMIGLIA di Tom McGrath. Animazione rompicollo che riprende i personaggi del primo episodio, Tim e Ted - ormai diventati grandi - e dei loro figli super-intelligenti, destinati a portare scompiglio nelle vite dei grandi. Successo assicurato.

- IL MATERIALE EMOTIVO di e con Sergio Castellitto e con Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Nassim Lyes, Clementino, Sandra Milo, Alex Lutz. Dalla sceneggiatura di Margaret Mazzantini, un nuovo capitolo dell'indagine di Catellitto regista sulle emozioni segrete e le meravigliose casualità della vita. Per mostrale si ritaglia il ruolo di un libraio parigino che da anni vive in muto dialogo con la figlia paraplegica che ormai si rifiuta di dialogare col mondo. Finché l'arrivo tempestoso di una giovane e vitale ballerina non cambierà le vite di tutti nella silenziosa casa del protagonista.

Escono anche: il drammatico BENTORNATO PAPA' di Domenico Fortunato che fa risaltare la bravura di Donatella Finocchiaro; la commedia autunnale di Vincenzo Salemme CON TUTTO IL CUORE illuminata dalla bellezza e dalla verve di Serena Autieri; il vincitore della selezione "Orizzonti" alla Mostra di Venezia L'UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLE di Kaouther Ben Hania con Monica Bellucci (una autentica rivelazione che i migliori cinefili non dovrebbero mancare) e THE ITALIAN BANKER di Alessandro Rossetto su vizi privati e pubbliche virtù di un gruppo di investitori di una banca del Nord-est italiano. ( (ANSA).