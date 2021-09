Tornano i Tony, trionfa Moulin Rouge

Per la prima volta in due anni Broadway ha onorato il meglio del teatro: confermando una tendenza che vede successi di Hollywood trasferiti sul palcoscenico, "Moulin Rouge!", l'adattamento teatrale del film del 2001 di Baz Luhrmann su un triangolo amoroso nella Parigi fin-de-siècle, ha vinto ben dieci premi Tony tra cui quello per il miglior musical, la categoria piu' prestigiosa.

Per il miglior lavoro teatrale il Tony e' andato a "The Inheritance", un dramma in due atti scritto da Matthew López e ispirato a "Howards End" su due generazioni di uomini gay a New York: e' stata una sorpresa perche' le critiche erano state tiepide e i pronostici davano per vincitore "Slave Play" dell'afro-americano Jeremy Harris, che aveva incassato un record di nomination senza vincere alla fine nessun premio. López, che e' di origini portoricane, e' il primo autore di origine latino-americana a vincere un Tony per la prosa: "Un motivi di orgoglio - ha detto - ma Broadway deve fare di piu': siamo il 19 per cento della popolazione ma rappresentiamo solo il due per cento dei testi teatrali che vengono prodotti".

Polemiche sulla scarsa inclusivita' dei premi - c'erano molti candidati di colore ma alla resa dei conti i vincitori sono risultati quasi tutti bianchi come era successo agli Emmy la settimana scorsa - hanno accompagnato la cerimonia al Winter Garden di Broadway trasmessa in esclusiva sul canale in streaming Paramount+. Rigorose le norme anti-Covid a poche settimane dalla riapertura dei teatri dopo la lunga pausa forzata per la pandemia: i 1.500 partecipanti, contro i seimila ospitati tradizionalmente nel vasto Radio City Music Hall, hanno dovuto presentare la prova della vaccinazione e indossare le mascherine per le quattro ore della serata.

I candidati ai premi erano tutti show della stagione 2019-2020, bruscamente interrotta il 12 marzo 2020 quando Broadway ha spento le luci a causa del Covid. Premi speciali sono andati "American Utopia" di David Byrne e a "Freestyle Love Supreme", una troupe improvvisata fondata da Lin-Manuel Miranda con la Broadway Advocacy Coalition, un gruppo che si batte per la giustizia razziale. (ANSA).