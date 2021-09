Franceschini, la 'Netflix italiana' cresce

(ANSA) - VENEZIA, 18 SET - "La Netflix italiana è partita e sta funzionando". Lo ha riferito oggi il ministro della Cultura, Dario Franceschini, parlando di 'ItsArt' al festival dell'Innovazione organizzato a Venezia da Il Foglio.

Per Franceschini non è possibile paragonare la piattaforma al colosso dello streaming statunitense, "una vera potenza globale, ma la bella idea è quella di avere un luogo, in parte gratuito e in parte a pagamento, nel quale racchiudere produzioni musicali, cinematografiche e luoghi della cultura. ItsArt sta crescendo, stiamo implementando i contenuti e anche le vendite sono in aumento", ha concluso. (ANSA).