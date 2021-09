X Factor, bene la partenza, 1,3 milioni di spettatori

L'esordio della nuova stagione di X Factor, lo show di Sky prodotto da Fremantle, ieri sera su Sky Uno/+1, in simulcast su TV8 e on demand, ha totalizzato 1 milione 324mila spettatori con uno share del 5.75%.

Nel dettaglio, su Sky Uno /+1 e on demand, ha raggiunto 755mila spettatori con il 3% di share; su TV8, invece, 569mila spettatori con il 2,8% di share.

Successo anche sui social: la prima puntata di X Factor 2021 ha totalizzato 484mila interazioni totali in rilevazione linear risultando primo contenuto della giornata per numero di interazioni (eventi sportivi esclusi), per una crescita complessiva del 42% rispetto all'esordio della scorsa stagione.

Nella classifica dei Trending Topic per l'Italia, l'hashtag ufficiale #XF2021 è entrato in classifica al primo posto poco dopo l'inizio della puntata, rimanendovi stabile per tutta la notte: è rimasto in classifica fino a questa mattina. Altri TT entrati nella chart italiana sono stati: Ludovico, Manuel, Xfactor2021, Mika, Fettuccine. Nella classifica dei trending topic mondiali è entrato #Xfactor2021 (fonti: Talkwalker, trends24.in).