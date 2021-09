Torna Tale e Quale, tra novità giudice imitatore

"Ancor più quest'anno vorrei che la parola chiave fosse divertimento. E Tale e Quale Show non è un talent, ma è un varietà. Qui ci sono protagonisti, non concorrenti. È un'edizione particolare, il cast è fortissimo. Poi la giuria, quest'anno oltre alla nostra regina Loretta Goggi e a Giorgio Panariello abbiamo la new entry Cristiano Malgioglio e anche un ulteriore elemento, un imitatore per ogni puntata, ma avrà uguale diritto di voto la sua identità sarà svelata alla fine di volta in volta: il primo personaggio un Vittorio Sgarbi che commenterà le esibizioni come un quadro". Al via l'undicesima edizione di Tale e Quale Show, il talent show per vip dedicato alle imitazioni di personaggi celebri del mondo della musica, condotto dal bravo e inossidabile Carlo Conti, in onda su Rai 1, a partire da venerdì 17 settembre 2021, in prima serata.

"E' doveroso dedicarla a una grande protagonista, Raffaella Carrà", dice Conti presentando la nuova edizione insieme a Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Leonardo Pasquinelli, Ad Endemol Shine Italy.

Coletta sottolinea: "Provano a farci concorrenza, ma anche nell'ultima edizione Tale e Quale ha avuto una media del 19%, vincendo sempre. Questo dimostra un afflato del pubblico ad uno spettacolo leggero, semplice e di qualità". Il direttore dell'ammiraglia del servizio pubblico celebra la "eccelsa giuria". Ed elogia Loretta Goggi: "Spero di riportarla in prima serata su Rai1. E' un mio sogno, mi auguro di cuore di riuscire a farlo". Su Giorgio Panariello: "fa ridere ma è una persona di grande umanità". New entry Cristiano Malgioglio: "Sono molto contento che abbia accettato questo ruolo. Spesso anche lui gioca con l'ironia, ma l'esperienza testuale delle più grandi canzoni italiane gli appartiene. Avremo anche un tecnicismo in più. Ha commentato con Gabriele Corsi l'Eurovision song contest in cui hanno trionfato i Maneskin". I nomi dei concorrenti di questa edizione sono Alba Parietti, la cantante Francesca Alotta, l'ex velina Federica Nargi, la cantante, e figlia di Wess, Deborah Johnson, Biagio Izzo, il cantante e vincitore di Saranno famosi Dennis Fantina, Ciro Priello dei The Jackal, i Gemelli di Guidonia (Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino), l'attore Simone Montedoro, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Conti rispondendo ai cronisti ricorda la polemica della scorsa edizione: "L'indicazione era quella di non fare più le imitazioni dei cantanti di colore, a me sembrava una ingiustizia. Sarebbe stato ghettizzante non rappresentare la musica black e così abbiamo trovato una soluzione: abbiamo una concorrente la figlia di Wess, Deborah che nella prima puntata si esibirà nelle vesti di Donna Summer. Non si parlerà più di black-face". Poi.. “Ma non è che se facciamo interpretare a Deborah un cantante bianco parlano di white-face?”. Malgioglio si dice "felicissimo di tornare a Rai1 perché ho la possibilità di fare un programma che parla di musica ma non dovete temermi, sarò un giudice attento visto che conosco bene i personaggi che i concorrenti andranno ad imitare, alcune star internazionali sapete le ho conosciute personalmente. Se la 'regina' del programma è Loretta Goggi, allora io sarò l'imperatrice'', ironizza. Carlo Conti entrando nel dettaglio della prima puntata anticipa: "Parietti farà Loredana Bertè; Orlando sarà Lady Gaga, Alotta sarà Emma, Nargi sarà Elettra Lamborghini, Montedoro diventerà De Gregori. Izzo si cimenterà con Bongo Cha Cha, Priello sarà Stash dei Colors, Pretelli Ricky Martin, I Gemelli di Guidonia diventeranno Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Deborah Johnson sarà Donna Summer. Fantina farà Eros Ramazzotti". Sul pubblico: "Avremo 173 posti". I protagonisti confessano le loro emozioni, Stefania Orlando: "Per tre anni ho fatto provini per questo programma".

Alba Parietti, autoironica: "La cosa più difficile sarà 'spariettizzarmi'".

Interpellato sulla partenza del programma Star in the Star su Mediaset, su Canale 5 il direttore di Rai1 non si tira indietro, ma sottolinea che i programmi vanno commentati dopo la messa in onda: "Mi sento di dire che ormai nella produzione di format ci sono tantissime assonanze. Sicuramente questo ha delle stretta affinità con il Cantante Mascherato perché utilizza la maschera, ma penso anche nella mia lunga storia autoriale che i programmi si possono valutare soltanto quando li vediamo. Un programma è fatto anche da una dinamica che avviene in studio. Io sono una persona onesta, è chiaro che non mi sia piaciuta la collocazione, non l'ho trovato cortese, che vada in onda il giorno prima di Tale e Quale. Ma Mediaset lo ha voluto proprio lì". Conti si tira fuori dalla polemica: "Io mi occupo del mio orticello, penso a Tale e quale sperando di farlo al meglio. C'è grande spazio in televisione, quello che conta è la scelta del telespettatore che col telecomando decide". "Non si imita chi non ha personalità" commenta Goggi. Tra le novità, anche la preferenza social e alle fine i tre più votati avranno 5, 3 e un punto in più". (ANSA).