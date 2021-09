Venezia: La giornata di Ridley Scott e l'omaggio a Morricone

Alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia arrivano gli ultimi due film del concorso: ON THE JOB: THE MISSING 8 di Erik Matti, racconto/affresco (tre ore e 28 minuti di durata) delle ombre nella società filippina, analizzate attraverso la scomparsa di otto persone e UN AUTRE MONDE di Stéphane Brizé su un dirigente d'azienda (Vincent Lindon) che deve rimettere in discussione le proprie scelte.

Protagonista della giornata è anche Ridley Scott: il regista riceve il Cartier Glory to the Filmmaker Award e presenta fuori concorso THE LAST DUEL, storia, basata su fatti realmente accaduti, di violenza, oltraggio tradimento e vendetta, ambientata nella Francia del XIV secolo, con Adam Driver e il ritorno di Matt Damon e Ben Affleck (arrivato a Venezia con Jennifer Lopez) in doppia veste di interpreti e cosceneggiatori.

Grande spazio alla musica attraverso il debutto fuori concorso di ENNIO, il ritratto a tutto tondo dedicato da Giuseppe Tornatore a Morricone e DEANDRÉ#DEANDRÉ. STORIA DI UN IMPIEGATO di Roberta Lena, che esplora l'omaggio artistico e personale tributato da Cristiano De André (che in occasione della proiezione si esibirà anche in un live) al padre.

Alle Giornate degli Autori vengono presentati SENZA FINE, documentario di Elisa Fuksas che tratteggia con una prospettiva personale l'arte e la personalità di Ornella Vanoni e LOVELY BOY dramma di Francesco Lettieri con Andrea Carpenzano nei panni di un astro nascente della musica costretto a confrontarsi con le sue dipendenze.