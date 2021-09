Daytime Rai1 specchio del paese racconta ripartenza

"Questo daytime come lo specchio del Paese: ci aspettano un autunno di ripresa, fari accesi sull'attualità, la politica, la campagna vaccinale, e appuntamenti importanti dalla scuola alle amministrative, ma senza dimenticare la leggerezza e l'intrattenimento per questo ho confermato un gruppo di conduttori, giornalisti empatici che vogliono parlare al loro pubblico, compresa Antonella Clerici che nasce come cronista sportiva". Stefano Coletta, direttore di Rai1 presenta il nuovo daytime della rete ammiraglia, al via da lunedì 13 settembre, che resta confermando volti e contenitori con qualche accorgimento. La nuova programmazione si aprirà con 'UnoMattina', in onda dalle 6.45, con la conduzione di Monica Giandotti e di Marco Frittella; confermate 'Storie Italiane' in onda dalle 9.55, con Eleonora Daniele al timone "mi ha dato grandi soddisfazioni e la ringrazio con la sua estrema sensibilità verso tematiche importanti"; poi Antonella Clerici che alleggerirà la mattinata con la seconda edizione dello show culinario 'E' sempre mezzogiorno', e dopo pranzo alle 14 'Oggi è un altro giorno', programma affidato a Serena Bortone, quindi 'La vita in diretta', alle 17.05, con la conferma di Alberto Matano, che firma anche il programma, giornalista del Tg1. "Devo ringraziarlo per il rigore, ha dato con la sua personalizzazione del programma una nuova linfa a questo contenitore così longevo regalando ascolti straordinari", sottolinea Coletta. Tutti hanno una tecnica di improvvisazione, perché dietro c'è una scuola". Si parte da UnoMattina. Giandotti ringrazia l'azienda Coletta e Rai1: "Accanto al racconto dei fatti e degli eventi che caratterizzano l'attualità del giorno, l'obiettivo che si intende raggiungere è quello di fornire una chiave di lettura delle tematiche più scottanti che si declinano nel panorama italiano e internazionale. L'intento è raccontare quello che è stato ieri e che sta succedendo oggi. Inevitabile affrontare la campagna vaccinale, il tema del green pass cercare anche di capire le persone che sono incerte. Noi staremo sulla strettissima attualità nella prima parte, nella seconda invece ci sarà l'approfondimento, la parte finale sarà quella del della bellezza, della rinascita dopo quasi due anni di emergenza sanitaria. Marco Frittella condivide quello che dice la sua collega e aggiunge "per quel che riguarda la collaborazione tra la rete e il Tg 1 è di lunghissima data, un rapporto di collaborazione unico. Abbiamo affrontato un anno davvero difficile, tenendo presente sempre la missione di servizio pubblico e l'attualità come l'informazione sovanno di pari passo". A chi domanda a Coletta se Uno Mattina e La Vita in Diretta non siano contenitori troppo datati il direttore dell'ammiraglia del servizio pubblico replica: "L'innovazione è sempre stato il mio antidepressivo, a conferma i 50 titoli prodotti quando ero a Rai3. Ma questi due contenitori, di Rai1, i marchi più longevi, e rappresentano il cardine dell'identità del canale rispetto al quale poi si possono inserire nuovi titoli. Sono arrivato a Rai1 con la tenacia di innovare le morning news, non ci sono riuscito. Non è una questione di resistenza da parte del Tg1, non ci siamo ancora riusciti perché mettere insieme due entità come la rete e un telegiornale non è facile, ci sono regole da seguire. Ma vogliamo intervenire sul primo segmento di Unomattina. Punto a farlo entro gennaio".

Eleonora Daniele torna con Storie Italiane. "Continueremo con le nostre inchieste, ci occuperemo in particolare di donne e lavoro, di infanzia e diritti negati. Ci sono tante donne, madri nonne che seguono il programma. Ma anche di disabilità e salute, abbiamo combattuto perché un farmaco venisse distribuito per i bambini Disma 1". A Serena Bortone "piacerebbe poter raccontare delle storie o dei personaggi, di qualunque ambito, che portino con sé l'elemento del riscatto. Ovviamente non mancherà la politica abbiamo appuntamenti importanti da seguire. Vorrei restituire l'immagine vera del paese, stiamo studiando una rubrica sui rapporti coniugali". Dice Matano: "Non sarò da solo.

Gli inviati sono il cuore della trasmissione, hanno rischiato in prima persona la scorsa stagione. Ne avremo di nuovi. Ma stare sul posto è importante, lo abbiamo dimostrato in chiusura di stagione con il nostro inviato che ha trovato il piccola Nicola il bimbo scomparso nel Mugello. La nostra sfida è raccontare in modo asciutto, senza morbosità. Manterremo la parte finale con gli ospiti seduti al tavolo, la parte più pop".

Antonella Clerici dopo il successo dello scorso anno, in cui ha raggiunto picchi di oltre due milioni e mezzo di spettatori, le novità del suo cooking show, con Sal De Riso pronto a preparare 'torte con dedica', in occasioni di compleanni, ricorrenze, feste di laurea...che verranno recapitate nelle case. "Per noi è importante raccontare la provincia" racconta la conduttrice "lo studio più grande è aperto per gli ospiti, è la casa degli italiani. Devo fare i programmi che mi somigliano, con un clima giocoso e gioioso".

Per Clerici "lavorare è un privilegio, lo metto al primo posto, dopo gli affetti". (ANSA).