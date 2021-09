Venezia: il programma del 6 settembre, da Vigas a ritratto Bosso

L'adattamento del romanzo di Annie Ernaux, L'EVENEMENT firmato da Audrey Diwan, sulla gravidanza indesiderata di una studentessa nella Francia del 1963 e il viaggio di lutto e paternità e mistero in LA CAJA di Lorenzo Vigas sono i due film del concorso protagonisti oggi 6 settembre alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

In primo piano anche il racconto della strage del Circeo, attraverso il filtro del libro di Edoardo Albinati, in LA SCUOLA CATTOLICA di Stefano Mordini con Benedetta Porcaroli, Valentina Cervi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, presentato fuori concorso.

E' anche il giorno, sempre fuori concorso, di EZIO BOSSO. LE COSE CHE RESTANO, il ritratto del musicista realizzato da Giorgio Verdelli e dell'omaggio, realizzato dalla Biennale insieme alle Giornate degli Autori e la Settimana Internazionale della Critica a Citto Maselli con anche la proiezione di Storia d'amore (1986).

Alle Giornate degli Autori per Notti veneziane debutta UNA RELAZIONE di Stefano Sardo con Guido Caprino, Elena Radonicich e Thony, sulla difficile rottura in una coppia che è stata insieme 15 anni.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti di oggi: L'EVENEMENT di Audrey Diwan (Venezia 78) con Anamaria Vartolomei, Louise Chevillotte, Pio Marmai, Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis, Fabrizio Rongione (Sala Grande alle 16.45). Francia, 1963. Anne è una brillante studentessa con un promettente futuro davanti a sé. Tuttavia, quando resta incinta, vede svanire la possibilità di portare a termine i propri studi e sfuggire ai vincoli insiti nella sua estrazione sociale.

LA CAJA di Lorenzo Vigas (Venezia 78) con Hernán Mendoza, Hatzín Navarrete, Elián González, Cristina Zulueta (Sala Grande alle 19.30). Hatzin, un adolescente di Città del Messico, è in viaggio per recuperare i resti del padre, trovati in una fossa comune tra gli immensi cieli e i vuoti paesaggi del nord del Messico. Ma l'incontro casuale con un uomo fisicamente somigliante al padre lo riempie di dubbi e speranze su dove questi sia davvero finito.

CERIMONIA DI OMAGGIO A CITTO MASELLI (Sala Grande alle 14). Nel programma anche alle 15.30 in Sala Perla 2 (Palazzo del Casinò), la proiezione del suo film Storia d'amore, presentato alla Mostra di Venezia nel 1986.

A seguire EZIO BOSSO. LE COSE CHE RESTANO di Giorgio Verdelli (Fuori concorso - Sala Grande). Nella carriera di Ezio Bosso, c'è sempre stato l'amore per l'arte, vissuta come disciplina e ragione di vita. Nel film il racconto è affidato allo stesso Bosso, che si svela, e ci fa entrare nel suo mondo e nel suo immaginario, come in un diario.

LA SCUOLA CATTOLICA di Stefano Mordini (Fuori concorso) di Benedetta Porcaroli, Federica Torchetti, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, Giulio Fochetti, Valentina Cervi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca (Sala Grande alle 22). In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell'epoca: il delitto del Circeo.

UNA RELAZIONE di Stefano Sardo (Giornate degli Autori - Notti Veneziane) con Guido Caprino, Elena Radonicich, Thony (sala Laguna alle 21.30). Tommaso e Alice sono una coppia da quindici anni - non sposati e senza figli, lui musicista, lei attrice. A sorpresa comunicano agli amici di aver deciso di lasciarsi: ma vogliono provare a farlo in modo graduale.