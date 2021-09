Design, a Milano il FuoriSalone riparte dalle 'creative connections'

Un gabbiano che volge lo sguardo al cielo, idealmente pronto a spiccare il volo: è 'Freedom', una delle installazioni-simbolo di Creative Connections', la grande mostra organizzata da Interni per il Fuorisalone, che compie 30 anni "con una gran voglia di tornare in presenza - dice Gila Bojardi, direttrice del magazine Mondadori e fondatrice del circuito di eventi collaterali al Salone del Mobile - a creare le nostre connessioni".

Di volontà di rinascita, di sostenibilità, di un nuovo rapporto con la natura e con gli altri parlano le 21 installazioni di 35 designers dislocate tra l'Università Statale, l'orto Botanico e l'Audi City Lab. "Per noi questo momento - sottolinea Elio Franzini, direttore dell'Università Statale - è un segno di ripresa e di speranza che Milano riprenda con le sue eccellenze". "Stiamo inaugurando il primo grande evento dell'anno a Milano - aggiunge Carlo Mandelli, ad di Mondadori - si sente la ripartenza e si vede dai numeri delle aziende, anche se c'è qualche timore".

E' un invito ad abbandonare le paure e a investire nel presente l'installazione 'Natural Capital' creata da Carlo Ratti per Eni: "come trasferire la foresta in un orto" era la missione del progetto, che il designer ha interpretato legando a ogni pianta una sfera con infografica tridimensionale sul consumo di Co2. "Il confine tra artificiale e naturale - spiega - è la sfida dell'architettura per rispondere alle emergenze di oggi".