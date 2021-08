Epicentri, Spike Lee e la resilienza di New York

(ANSA) - NEW YORK, 19 AGO - Dall'11 settembre alla pandemia passando per le rivolte sociali e razziali del movimento Black Lives Matter. L'epicentro? La città di New York. L'essere protagonista nel bene o nel male da parte della Grande Mela è l'argomento del nuovo progetto di Spike Lee, il regista newyorkese per antonomasia. NYC EPICENTERS 9/11 ➔ 2021½ debutterà il prossimo 22 agosto su HBO Max. Si tratta di un documentario in quattro parti il cui ultimo episodio andrà in onda in coincidenza con il 20/o anniversario degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle che è soprattutto un ricco affresco di New York nel 21/o secolo e tesse storie, ricordi e prospettive di coloro che sono stati testimoni delle sfide più grandi della città, tra queste appunto l'11/9, la pandemia e le rivolte razziali.

In quello che è un tributo alla città che Lee stesso ha definito "la migliore sulla faccia della terra", il regista ha condotto oltre 200 interviste le quali sono una testimonianza di prima mano sugli eventi degli ultimi 20 anni. Si tratta di soccorritori, politici, volontari, giornalisti, gente comune che hanno raccontato di vita, morte e sopravvivenza a New York e dimostrando ancora una volta la resilienza della città che la porta a rialzarsi e a risorgere dalle sue ceneri sempre e nonostante tutto. Da residente di New York, Lee è anche coinvolto in prima persona.

Inoltre gli eventi della pandemia a loro modo si intrecciano con quelli dell'11 settembre. Attacchi di natura diversa ma che hanno messo a dura prova la città. Particolarmente drammatiche sono le immagini della gente che si butta dalle due torri per cercare di sfuggire alle fiamme. Si sente il rumore dei corpi che si schiantano al suolo sotto gli occhi increduli di chi assiste senza poter far niente. Allo stesso modo c'è il dramma del personale medico che soprattutto all'inizio della pandemia si trova di fronte ad un'emergenza mai vista, con migliaia di persone che affollano gli ospedali. A fine giornata non resta che la conta dei morti e la sensazione di fallimento per non essere riusciti a salvare vite umane. In aggiunta il dolore delle famiglie reso ancora più acuto dall'impossibilità di dire addio ai loro cari di persona e nella migliore delle ipotesi solo attraverso una videochiamata. (ANSA).