Ed Sheeran, il nuovo album "=" in uscita il 29 ottobre

Ed Sheeran ha annunciato i dettagli del suo nuovo album '=' (Equals), in uscita il 29 ottobre su etichetta Asylum Records. Insieme all'annuncio, Ed Sheeran ha fatto anche uscire un nuovo brano , 'Visiting Hours' (compreso nell'album) insieme ad un performance video.

'=' , il quarto album della serie intitolata con dei simboli matematici, è il lavoro più completo di Ed, un artista in continua evoluzione che non smette di cercare nuove strade. È un insieme di brani che sono stati composti durante l'arco di 4 anni, dopo l'uscita del multi-premiato album 'ö' (Divide), in cui Ed Sheeran pone l'accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell'amore ('The Joker And The Queen', 'First Times', '2step'), della perdita ('Visiting Hours'), della resilienza ('Can't Stop The Rain') e della paternità ('Sandman', 'Leave Your Life') mentre analizza la sua carriera e la sua realtà ('Tides').



Dal punto di vista musicale '=' racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa, come il primo singolo che ha fatto uscire quest'estate, 'Bad Habits'. La visione personale della vita di Ed è tutta espressa in '=', il suo quotidiano e la sua intimità, elevando le esperienze ad uno stadio universale come in 'Visiting hours' - un brano in cui descrive la perdita del suo mentore e amico Michael Gudinski, scritto subito dopo la sua morte ("I wish that heaven had visiting hours / So I can just swing by and ask your advice"). Suonato per la prima volta durante il memoriale di stato in marzo, il brano intenso e commovente è accompagnato da un performance video con la partecipazione ai cori dei suoi più cari amici, Kylie Minogue e Jimmy Barnes.

Scritto e registrato a Suffolk, a Londra, in Svezia e a Los Angeles, la produzione esecutiva dell'album è stata affidata a FRED (No.6 Collaborations Project), a Johnny McDaid (Divide) e allo stesso Ed, con ulteriori contributi da parte di Steve Mac, Joe Rubel, Amy Wadge, Foy Vance, Elvira Anderfjard, David Hodges, Andrew Watt, Lou Bell, Natalie Hemby e Ben Kweller. Il fratello compositore di Ed, Matthew, ha contribuito con i meravigliosi arrangiamenti degli archi in 'First Times' e 'The Joker And The Queen'. La copertina dell'album è un vivido insieme di farfalle che simboleggiano una 'nuova vita', filo conduttore dell'album, dipinte su un disegno astratto eseguito da Ed Sheeran.

Ed Sheeran ha commentato: "= (Equals) è un album molto personale e significa molto per me. La mia vita è cambiata molto negli ultimi anni - mi sono sposato, sono diventato padre, ho perso degli amici - e nell'album rifletto su tutto ciò. Lo vedo come un album della maturità e non vedo l'ora di condividerlo con tutti voi".