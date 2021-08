Notte Taranta: Concertone gratuito, ma con deposito 22 euro

(ANSA) - BARI, 18 AGO - Dalle 19:00 del 19 agosto sarà possibile prenotare il posto per La Notte della Taranta in Salento, il 28 agosto, ovvero il Concertone finale di Melpignano che per la prima volta sarà trasmesso da Rai1 in differita.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, ma bisognerà lasciare un deposito cauzionale di 22 euro: sarà restituito dopo 7 giorni, ma non a chi prenoterà senza poi assistere al Concertone.

Se non ci si presenterà, la Fondazione La Notte della Taranta devolverà la somma in beneficenza al progetto Io Sono Il Polo, per la costruzione del Polo Pediatrico del Salento.

Ci si prenota dal sito www.lanottedellataranta.it, compilando un modulo con i propri dati e versando i 22 euro con carta di credito Visa, Mastercard e Maestro, tramite Poste Pay oppure attraverso conto corrente di Poste Italiane. Ognuno potrà prenotare fino a 5 posti. Lo stesso sistema informatico provvederà alla restituzione dei 22 euro entro 7 giorni dall'effettiva partecipazione all'evento.

L'accesso è comunque riservato ai possessori di Green Pass o a chi ha effettuato un tampone con esito negativo entro le 48 ore precedenti. (ANSA).