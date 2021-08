Elsa Morante, il 18 agosto del 1912 nasceva la grande scrittrice

Elsa Morante nasceva a Roma, il 18 agosto del 1912. Ecco una sua biografia e un servizio speciale trasmessi dall'ANSA il giorno della sua scomparsa, il 25 novembre 1985

Documento: 19851125 03900

ZCZC254/0B

U ALR R06 R12 S0B QBXB

ELSA MORANTE: BIOGRAFIA

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - L'ESORDIO LETTERARIO DI ELSA

MORANTE AVVENNE DURANTE LA GUERRA, NEL 1941, CON L'USCITA DI

DUE PICCOLI VOLUMI DI NOVELLE, ''IL GIOCO SEGRETO'', E DI

FIABE, ''LE BELLISSIME AVVENTURE DI CATERI' DELLA

TRECCIOLINA'', ALCUNE DELLE QUALI SCRITTE QUANDO ERA ANCORA

ADOLESCENTE E RISTAMPATE PIU' VOLTE, L'ULTIMA QUEST'ANNO, COL

TITOLO ''LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI CATERINA''. LA MORANTE

ERA NATA A ROMA NEL 1912 ED EBBE FIN DA GIOVANE UNA VITA NON

FACILE CON TRAVAGLIATI INCONTRI SENTIMENTALI, FINO A QUANDO

CONOBBE NEL '36 ALBERTO MORAVIA, CHE NEL '41 SAREBBE DIVENTATO

SUO MARITO E DAL QUALE SI SAREBBE POI SEPARATA VENT'ANNI DOPO.

GLI ANNI MIGLIORI DI QUESTO RAPPORTO SONO QUELLI

DELL'IMMEDIATO DOPOGUERRA E IL LUNGO SOGGIORNO A CAPRI,

QUANDO, MENTRE MORAVIA SCRIVE ALCUNE DELLE SUE OPERE PIU'

FAMOSE, LEI RIPRESE IN MANO L'INIZIO DI QUEL ROMANZO CHE SI

DILATO' FINO A RAGGIUNGERE LE 700 PAGINE E CHE, USCITO NEL

1948 COL TITOLO ''MENZOGNA E SORTILEGIO'', LA RESE FAMOSA NEL

MONDO E LA VIDE VINCITRICE DEL PRIMO PREMIO IMPORTANTE, IL

''VIAREGGIO''. E' LA STORIA DELLA DISGREGAZIONE DI UNA

FAMIGLIA EVOCATA CON MEMORIA INQUIETA E DALLE MAGICHE

POSSIBILITA' DI TRASFORMARSI IN MITO E SIMBOLO, RIFLETTENDOSI

IN UN LINGUAGGIO LAMPEGGIANTE E DALLE SFUMATURE BAROCCHE,

ASSOLUTAMENTE IN CONTRASTO COI CANONI DELLA LETTERATURA

NEOREALISTICA IMPERANTE IN QUEGLI ANNI. (SEGUE).

PER/AU

25-NOV-85 16:25 NNNN

ZCZC255/0B

U ALR R06 R12 S0B QBXB

ELSA MORANTE: BIOGRAFIA (2)

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - DIECI ANNI DOPO PUBBLICA LE SUE

PRIME POESIE, ''ALIBI'', E NEL 1959 IL SECONDO ROMANZO,

''L'ISOLA DI ARTURO'', CON CUI VINCE IL PREMIO STREGA E CHE LE

MERITA LE LODI CHE QUALCUNO CONTESTO' COME ECCESSIVE, DI

GYORGY LUKACS, CHE LA DEFINI' ''IL PIU' GRANDE ROMANZIERE DOPO

THOMAS MANN''. E' POI LA VOLTA DEI RACCONTI DI ''LO SCIALLE

ANDALUSO'' (1964) E NEL '68 DI UN SINGOLARE LIBRO DI POESIE E

CANZONI DEFINITE POPOLARI, ''IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI'',

NEL QUALE E' ESPRESSA UNA VISIONE ANARCHICA E PESSIMISTA DELLA

REALTA', IN CUI FELICI SONO SOLO I DIVERSI E I DISEREDATI. E'

UN PO' LA VISIONE DALLA QUALE NASCERA' IL SUO ROMANZO DI PIU'

GRANDE SUCCESSO, ''LA STORIA'' DEL 1974, DI CUI E'

PROTAGONISTA IL BAMBINO EPILETTICO GIUSEPPE. UN LUNGO ROMANZO

DI 600 PAGINE USCITO SUBITO DOPO IN EDIZIONE ECONOMICA E DI

CUI SI DISCUSSE MOLTO, PERCHE' CI FU CHI TROVO' QUESTO APPRODO

AL REALISMO DELLA MORANTE FUORI TEMPO E DI DIVERSA RESA

RISPETTO ALLE GRANDI OPERE PRECEDENTI. IL SUO ULTIMO LIBRO,

PUBBLICATO NEL 1982, MENO DI UN ANNO PRIMA DELL'INIZIO DELLA

SUA MALATTIA, E' ''ARACOELI'', COL QUALE LA SCRITTRICE

SEMBRAVA ALLA RICERCA DI UN PUNTO DI CONTATTO TRA I PRIMI

ROMANZI E ''LA STORIA'', NARRANDO LE VICENDE DI UN UOMO

INFELICE, SEMPRE UN DIVERSO IN QUANTO OMOSESSUALE, CHE COMPIE

UN SINGOLARE E MISTERIOSO VIAGGIO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

ALLA RICERCA DELLA MADRE. NEL 1984 AVEVA RICEVUTO L'ULTIMO

ATTESTATO INTERNAZIONALE DI STIMA CON L'ASSEGNAZIONE IN

FRANCIA DEL PREMIO ''MEDICIS'' PER AUTORI STRANIERI. (ANSA).

ELSA MORANTE TRA STORIA E SORTILEGIO

(SERVIZIO SPECIALE DI PAOLO PETRONI)

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - ''LA STORIA'', IL ROMANZO DI ELSA

MORANTE USCITO NEL '74 SUBITO IN EDIZIONE ECONOMICA, FECE DI

LEI UNA SCRITTRICE POPOLARE NON SOLO IN ITALIA, NONOSTANTE I

VARI DISTINGUO DELLA CRITICA - CHE FINO AD OGGI HA SEMPRE

PREFERITO I SUOI PRIMI LAVORI - E LE POLEMICHE LETTERARIE CHE

SUSCITO', CON STRASCICHI COME QUELLO LEGATO ALLA CENSURATA

TRADUZIONE IN SPAGNOLO. MA ALLE CRITICHE LA MORANTE ERA

ABITUATA PROPRIO PER IL SUO CARATTERE DI SCRITTRICE ATIPICA

DEL NOSTRO PANORAMA LETTERARIO, ATTRAVERSO IL QUALE SEMBRA

AVER PROCEDUTO QUASI IN SENSO INVERSO A QUELLO DELLA

MAGGIORANZA. DOPO AVER PUBBLICATO NEL '41, A 29 ANNI, ALCUNI

BREVI SIMBOLICI RACCONTI, RACCOLTI SOTTO IL TITOLO ''IL GIOCO

SEGRETO'', E UNA RACCOLTA DI FIABE, ''LE BELLISSIME AVVENTURE

DI CATERI' DALLA TRECCIOLINA'', ALCUNE DELLE QUALI SCRITTE

QUAND'ERA ANCORA ADOLESCENTE, PUBBLICATE SUL ''CORRIERE DEI

PICCOLI'', RISTAMPATE PIU' VOLTE, L'ULTIMA QUEST'ANNO COL

TITOLO ''LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI CATERINA'', TRA GUERRA

E DOPOGUERRA PUBBLICA IL PRIMO GRANDE ROMANZO. SIAMO NEL 198 E

''MENZOGNA E SORTILEGIO'' E' TUTTO IMBASTITO SU TONI FIABESCHI

E ALLUSIVI, IN CUI LE MAGICHE POSSIBILITA' DELLA MENZOGNA,

SFIORANDO LA FOLLIA, SONO SVELATE PROPRIO COME RIFIUTO DEL

RELAE, PUR CON L'INEVITABILE TRAGEDIA CHE TUTTO CIO' PORTA CON

SE'. SONO 700 PAGINE CHE CONTRASTANO COI CANONI DELLA

LETTERATURA NEOREALISTA IMPERANTE IN QUEGLI ANNI. (SEGUE).

PER/MC

25-NOV-85 17:16 NNNN

ZCZC290/0B

U ALR R06 R12 R17 S0B QBXB

ELSA MORANTE TRA STORIA E SORTILEGIO (2)

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - SONO MOTIVI ATTRAVERSO I QUALI LA

STORIA DELLA DISGREGAZIONE DI UNA FAMIGLIA SI FA MITO E

SIMBOLO, GRAZIE ANCHE ALLA GRANDE RICCHEZZA DI MATERIALE E A

UNA MEMORIA EVOCATRICE E INQUIETA (CHE SI RIFLETTE IN UN

LINGUAGGIO LAMPEGGIANTE E DALLE SFUMATURE BAROCCHE), FATTA DI

ABBONDONI E SOFFERENZE CUI DISPERATAMENTE SI TENTA DI

SFUGGIRE, RIUSCENDO A ARRIVARE SOLO ALLA MORTE. PIU' REALISTA,

DIECI ANNI DOPO, ESCE ''L'ISOLA DI ARTURO'', IN CUI LA VICENDA

E' CIRCOSCRITTA DAI LIMITI SIMBOLICI DI UN'ISOLA MEDITERRANEA

E ALL'INTERNO DELL'ESPERIENZA DI UN ADOLESCENTE, CHE ANCORA

NON CONOSCE LA MENZOGNA E VIVE IL SORTILEGIO ATTRAVERSO

L'AMBIENTE.

SONO PAGINE VICINE A TANTE SIMILI ESPERIENZE

NOVECENTESCHE, MA ARRICCHITE DI NUOVA COSCIENZA E DA UN

ANDAMENTO PROBLEMATICO-ESPOSITIVO CHE IMPRIGIONA UN PO' TUTTI

GLI AVVENIMENTI SECONDO IMPREVEDIBILI PARADIGMI, SOTTOLINEATI

DA UN LINGUAGGIO DISTACCATO E ANALITICO. QUESTO SECOLO,

SOPRATTUTTO IN EUROPA E IN ITALIA, E' STATO RICCO DI LETTERATI

MA POVERO DI NARRATORI E SI E' SVILUPPATO ALL'INSEGNA DELLA

CRISI DEL PERSONAGGIO E DELLA CONCEZIONE CLASSICA DELLA

REALTA'. C'E' CHI HA PARLATO DI MORTE DEL ROMANZO E CHI DI UNA

SUA TRASFORMAZIONE. IN QUESTO PANORAMA LA MORANTE, CHE IL

GRANDE CRITICO GYORGY LUKACS DEFINI', NON SENZA SCANDALO, ''IL

PIU' GRANDE ROMANZIERE EUROPEO DOPO THOMAS MANN'', E' UN

ECCEZIONE, E HA CONTINUATO A SVOLGERE UN PROPRIO DISCORSO

PARTICOLARE E CONTROCORRENTE PIU' CHE DI RIFLUSSO, COME SI

DIREBBE OGGI. (SEGUE).

PER/AU

25-NOV-85 17:27 NNNN

ZCZC300/0B

U ALR R06 R12 R17 S0B QBXB

ELSA MORANTE TRA STORIA E SORTILEGIO (3)

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - LA SCRITTRICE HA SEMPRE SOSTENUTO

DI RISENTIRE MOLTO DELLE ''COSE PUBBLICHE''. E DOPO ALTRI

RACCONTI (''LO SCIALLE ANDALUSO'') E UNA RACCOLTA DELLE

SUE PRIME POESIE ''ALIBI'', IN UN ANNO PARTICOLARE, IL 1968,

ESCE CON UN LIBRO SINGOLARE, TUTTO POESIE E CANZONI DEFINITE

''POPOLARI'': ''IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI''. LA PRIMA

PARTE INTITOLATA AI ''FELICI POCHI E INFELICI MOLTI'' DA' UNA

VISIONE ANARCHICA E PESSIMISTA DELLA REALTA', IN CUI FELICI

SONO SOLO I DIVERSI E I DISEREDATI. NELLA SECONDA, QUELLA CHE

DA' IL TITOLO AL VOLUME, TROVIAMO ANCOR MEGLIO DEFINITI I TEMI

CHE SARANNO POI NEL ROMANZO DI QUASI DIECI ANNI DOPO. COME

NELLA ''STORIA'', DOVE IL PROTAGONISTA EMBLEMATICO E' IL

GIOVANE EPILETTICO USEPPE, COSI' IN QUEI VERSI E' IL

PAZZARIELLO A SUBIRE, QUASI IGNARO, LA VIOLENZA DELLA

SOCIETA' E, APPUNTO, DELLA STORIA. IL DOLORE, CHE ANNIENTA, SI

E' SOSTITUITO AL SORTILEGIO, ANCHE LA FUGA NELLA MENZOGNA NON

E' PIU' ACCETTATA. NEL ROMANZO SOPRAVVIVE SOLO LA POVERA

IDUZZA, MA IN UNO STATO DI SEMI IDIOZIA, DI INCOSCIENZA.

MENTRE UN CERTO SPERIMENTALISMO TROVA ACCOGLIENZA ANCHE A

LIVELLO ''UFFICIALE'' E UN PREMIO SINO ALLORA CONSERVATORE

COME IL NOBEL VA A BECKETT, LA MORANTE SCRIVE UN REALISTICO,

ROMANTICO TESTO DI VARIE CENTINAIA DI PAGINE IN CUI, AL DI LA'

DELL' IMPOSTAZIONE E TEOREMA VOLUTA DALL' AUSTRICE, E' MEGLIO

SEGUIRE LE VICENDE DI QUALCHE PERSONAGGIO E FARSI COINVOLGERE

DALLA BREVE VITA DI USEPPE. (SEGUE).

PER/MA

25-NOV-85 19:02 NNNN

ZCZC306/0B

U ALR R06 R12 R17 S0B QBXB

ELSA MORANTE TRA STORIA E SORTILEGIO (4)

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - SI SCOPRE COSI' LA CARICA DI

INNOCENZA E AMORE CHE E' IN LUI, IN CONTRASTO CON LA BARBARIE

DELL' UOMO, MENTRE EMERGE DA QUELLE PAGINE UNA DENUNCIA DI

RARA FORZA CONTRO LE INGIUSTIZIE E LA SOPRAFFAZIONE. UN LIBRO

CHE VIVE NOSTANTE UN ' ESUBERANZA DI PARTICOLARI, CHE INVECE,

IN FORMA TRA L' ALTRO PIU' DI RIFLESSIONI CHE DI FATTI,

SEMBRANO SOFFOCARE E SCHIACCIARE L' ALTRO PIU' RECENTE

ROMANZO, ''ARACOELI'', USCITO NEL 1982. LA CRITICA, CHE SULLA

''STORIA'' SI ERA DIVISA, RITROVA UNITA' DI GIUDIZIO SALVANDO

SOLO LE PAGINE RELATIVE ALLA FIGURA DELLA DONNA CHE DA' IL

TITOLO AL LIBRO, CHE, IN UN COMPLESSO DI VALUTAZIONI

PERPLESSE, VENGONO DEFINITE TRA LE PIU' BELLE DELLA MORANTE

PER QUALITA' ROMANZESCA. LA VICENDA PER CONTENUTO E PER

RICERCA STILISTICA, ANCHE SE NON RISOLTA, SEMBRA CERCARE UN

PUNTO DI CONTATTO TRA ''LA STORIA'' E I PRIMI ROMANZI,

NARRANDO LE VICENDE DI UN UOMO INFELICE, OPPRESSO DALLA

PRESENZA PARANOIDE DEI SUOI TORMENTI INTIMI, DIVERSO IN QUANTO

OMOSESSUALE, CHE COMPIE UN SINGOLARE, MISTERIOSO VIAGGIO NEL

TEMPO E NELLO SPAZIO ALLA RICERCA DELLA MADRE, MORTA

GIOVANISSIMA. MA NON BASTA CERTO QUESTO A TOGLIERE IL PIACERE

ANTICO DELLA LETTURA CHE DANNO LE PAGINE DELLA MORANTE, QUEL

''SENSO DI FESTA'' CHE NOTAVA PASOLINI A PROPOSITO DEI SUOI

INCONTRI CON LEI E, NONOSTANTE IL SUCCESSO DI VENDITA DELLE

ULTIME OPERE, E' CERTO CHE UN GIORNO LA SI RICORDERA' COME

AUTRICE PRINCIPALMENTE DEI DUE PRIMI ROMANZI. (ANSA).

PER/MA

25-NOV-85 18:16 NNNN