Elsa Morante, il 18 agosto del 1912 nasceva la grande scrittrice

Elsa Morante nasceva a Roma, il 18 agosto del 1912. Ecco una sua biografia e un servizio speciale trasmessi dall'ANSA il giorno della sua scomparsa, il 25 novembre 1985
Documento: 19851125 03900
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ELSA MORANTE: BIOGRAFIA
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - L'ESORDIO LETTERARIO DI ELSA
MORANTE AVVENNE DURANTE LA GUERRA, NEL 1941, CON L'USCITA DI
DUE PICCOLI VOLUMI DI NOVELLE, ''IL GIOCO SEGRETO'', E DI
FIABE, ''LE BELLISSIME AVVENTURE DI CATERI' DELLA
TRECCIOLINA'', ALCUNE DELLE QUALI SCRITTE QUANDO ERA ANCORA
ADOLESCENTE E RISTAMPATE PIU' VOLTE, L'ULTIMA QUEST'ANNO, COL
TITOLO ''LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI CATERINA''. LA MORANTE
ERA NATA A ROMA NEL 1912 ED EBBE FIN DA GIOVANE UNA VITA NON
FACILE CON TRAVAGLIATI INCONTRI SENTIMENTALI, FINO A QUANDO
CONOBBE NEL '36 ALBERTO MORAVIA, CHE NEL '41 SAREBBE DIVENTATO
SUO MARITO E DAL QUALE SI SAREBBE POI SEPARATA VENT'ANNI DOPO.
GLI ANNI MIGLIORI DI QUESTO RAPPORTO SONO QUELLI
DELL'IMMEDIATO DOPOGUERRA E IL LUNGO SOGGIORNO A CAPRI,
QUANDO, MENTRE MORAVIA SCRIVE ALCUNE DELLE SUE OPERE PIU'
FAMOSE, LEI RIPRESE IN MANO L'INIZIO DI QUEL ROMANZO CHE SI
DILATO' FINO A RAGGIUNGERE LE 700 PAGINE E CHE, USCITO NEL
1948 COL TITOLO ''MENZOGNA E SORTILEGIO'', LA RESE FAMOSA NEL
MONDO E LA VIDE VINCITRICE DEL PRIMO PREMIO IMPORTANTE, IL
''VIAREGGIO''. E' LA STORIA DELLA DISGREGAZIONE DI UNA
FAMIGLIA EVOCATA CON MEMORIA INQUIETA E DALLE MAGICHE
POSSIBILITA' DI TRASFORMARSI IN MITO E SIMBOLO, RIFLETTENDOSI
IN UN LINGUAGGIO LAMPEGGIANTE E DALLE SFUMATURE BAROCCHE,
ASSOLUTAMENTE IN CONTRASTO COI CANONI DELLA LETTERATURA
NEOREALISTICA IMPERANTE IN QUEGLI ANNI. (SEGUE).
PER/AU
25-NOV-85 16:25 NNNN
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ELSA MORANTE: BIOGRAFIA (2)
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - DIECI ANNI DOPO PUBBLICA LE SUE
PRIME POESIE, ''ALIBI'', E NEL 1959 IL SECONDO ROMANZO,
''L'ISOLA DI ARTURO'', CON CUI VINCE IL PREMIO STREGA E CHE LE
MERITA LE LODI CHE QUALCUNO CONTESTO' COME ECCESSIVE, DI
GYORGY LUKACS, CHE LA DEFINI' ''IL PIU' GRANDE ROMANZIERE DOPO
THOMAS MANN''. E' POI LA VOLTA DEI RACCONTI DI ''LO SCIALLE
ANDALUSO'' (1964) E NEL '68 DI UN SINGOLARE LIBRO DI POESIE E
CANZONI DEFINITE POPOLARI, ''IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI'',
NEL QUALE E' ESPRESSA UNA VISIONE ANARCHICA E PESSIMISTA DELLA
REALTA', IN CUI FELICI SONO SOLO I DIVERSI E I DISEREDATI. E'
UN PO' LA VISIONE DALLA QUALE NASCERA' IL SUO ROMANZO DI PIU'
GRANDE SUCCESSO, ''LA STORIA'' DEL 1974, DI CUI E'
PROTAGONISTA IL BAMBINO EPILETTICO GIUSEPPE. UN LUNGO ROMANZO
DI 600 PAGINE USCITO SUBITO DOPO IN EDIZIONE ECONOMICA E DI
CUI SI DISCUSSE MOLTO, PERCHE' CI FU CHI TROVO' QUESTO APPRODO
AL REALISMO DELLA MORANTE FUORI TEMPO E DI DIVERSA RESA
RISPETTO ALLE GRANDI OPERE PRECEDENTI. IL SUO ULTIMO LIBRO,
PUBBLICATO NEL 1982, MENO DI UN ANNO PRIMA DELL'INIZIO DELLA
SUA MALATTIA, E' ''ARACOELI'', COL QUALE LA SCRITTRICE
SEMBRAVA ALLA RICERCA DI UN PUNTO DI CONTATTO TRA I PRIMI
ROMANZI E ''LA STORIA'', NARRANDO LE VICENDE DI UN UOMO
INFELICE, SEMPRE UN DIVERSO IN QUANTO OMOSESSUALE, CHE COMPIE
UN SINGOLARE E MISTERIOSO VIAGGIO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO
ALLA RICERCA DELLA MADRE. NEL 1984 AVEVA RICEVUTO L'ULTIMO
ATTESTATO INTERNAZIONALE DI STIMA CON L'ASSEGNAZIONE IN
FRANCIA DEL PREMIO ''MEDICIS'' PER AUTORI STRANIERI. (ANSA).
ELSA MORANTE TRA STORIA E SORTILEGIO
(SERVIZIO SPECIALE DI PAOLO PETRONI)
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - ''LA STORIA'', IL ROMANZO DI ELSA
MORANTE USCITO NEL '74 SUBITO IN EDIZIONE ECONOMICA, FECE DI
LEI UNA SCRITTRICE POPOLARE NON SOLO IN ITALIA, NONOSTANTE I
VARI DISTINGUO DELLA CRITICA - CHE FINO AD OGGI HA SEMPRE
PREFERITO I SUOI PRIMI LAVORI - E LE POLEMICHE LETTERARIE CHE
SUSCITO', CON STRASCICHI COME QUELLO LEGATO ALLA CENSURATA
TRADUZIONE IN SPAGNOLO. MA ALLE CRITICHE LA MORANTE ERA
ABITUATA PROPRIO PER IL SUO CARATTERE DI SCRITTRICE ATIPICA
DEL NOSTRO PANORAMA LETTERARIO, ATTRAVERSO IL QUALE SEMBRA
AVER PROCEDUTO QUASI IN SENSO INVERSO A QUELLO DELLA
MAGGIORANZA. DOPO AVER PUBBLICATO NEL '41, A 29 ANNI, ALCUNI
BREVI SIMBOLICI RACCONTI, RACCOLTI SOTTO IL TITOLO ''IL GIOCO
SEGRETO'', E UNA RACCOLTA DI FIABE, ''LE BELLISSIME AVVENTURE
DI CATERI' DALLA TRECCIOLINA'', ALCUNE DELLE QUALI SCRITTE
QUAND'ERA ANCORA ADOLESCENTE, PUBBLICATE SUL ''CORRIERE DEI
PICCOLI'', RISTAMPATE PIU' VOLTE, L'ULTIMA QUEST'ANNO COL
TITOLO ''LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI CATERINA'', TRA GUERRA
E DOPOGUERRA PUBBLICA IL PRIMO GRANDE ROMANZO. SIAMO NEL 198 E
''MENZOGNA E SORTILEGIO'' E' TUTTO IMBASTITO SU TONI FIABESCHI
E ALLUSIVI, IN CUI LE MAGICHE POSSIBILITA' DELLA MENZOGNA,
SFIORANDO LA FOLLIA, SONO SVELATE PROPRIO COME RIFIUTO DEL
RELAE, PUR CON L'INEVITABILE TRAGEDIA CHE TUTTO CIO' PORTA CON
SE'. SONO 700 PAGINE CHE CONTRASTANO COI CANONI DELLA
LETTERATURA NEOREALISTA IMPERANTE IN QUEGLI ANNI. (SEGUE).
PER/MC
25-NOV-85 17:16 NNNN
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ELSA MORANTE TRA STORIA E SORTILEGIO (2)
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - SONO MOTIVI ATTRAVERSO I QUALI LA
STORIA DELLA DISGREGAZIONE DI UNA FAMIGLIA SI FA MITO E
SIMBOLO, GRAZIE ANCHE ALLA GRANDE RICCHEZZA DI MATERIALE E A
UNA MEMORIA EVOCATRICE E INQUIETA (CHE SI RIFLETTE IN UN
LINGUAGGIO LAMPEGGIANTE E DALLE SFUMATURE BAROCCHE), FATTA DI
ABBONDONI E SOFFERENZE CUI DISPERATAMENTE SI TENTA DI
SFUGGIRE, RIUSCENDO A ARRIVARE SOLO ALLA MORTE. PIU' REALISTA,
DIECI ANNI DOPO, ESCE ''L'ISOLA DI ARTURO'', IN CUI LA VICENDA
E' CIRCOSCRITTA DAI LIMITI SIMBOLICI DI UN'ISOLA MEDITERRANEA
E ALL'INTERNO DELL'ESPERIENZA DI UN ADOLESCENTE, CHE ANCORA
NON CONOSCE LA MENZOGNA E VIVE IL SORTILEGIO ATTRAVERSO
L'AMBIENTE.
SONO PAGINE VICINE A TANTE SIMILI ESPERIENZE
NOVECENTESCHE, MA ARRICCHITE DI NUOVA COSCIENZA E DA UN
ANDAMENTO PROBLEMATICO-ESPOSITIVO CHE IMPRIGIONA UN PO' TUTTI
GLI AVVENIMENTI SECONDO IMPREVEDIBILI PARADIGMI, SOTTOLINEATI
DA UN LINGUAGGIO DISTACCATO E ANALITICO. QUESTO SECOLO,
SOPRATTUTTO IN EUROPA E IN ITALIA, E' STATO RICCO DI LETTERATI
MA POVERO DI NARRATORI E SI E' SVILUPPATO ALL'INSEGNA DELLA
CRISI DEL PERSONAGGIO E DELLA CONCEZIONE CLASSICA DELLA
REALTA'. C'E' CHI HA PARLATO DI MORTE DEL ROMANZO E CHI DI UNA
SUA TRASFORMAZIONE. IN QUESTO PANORAMA LA MORANTE, CHE IL
GRANDE CRITICO GYORGY LUKACS DEFINI', NON SENZA SCANDALO, ''IL
PIU' GRANDE ROMANZIERE EUROPEO DOPO THOMAS MANN'', E' UN
ECCEZIONE, E HA CONTINUATO A SVOLGERE UN PROPRIO DISCORSO
PARTICOLARE E CONTROCORRENTE PIU' CHE DI RIFLUSSO, COME SI
DIREBBE OGGI. (SEGUE).
PER/AU
25-NOV-85 17:27 NNNN
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ELSA MORANTE TRA STORIA E SORTILEGIO (3)
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - LA SCRITTRICE HA SEMPRE SOSTENUTO
DI RISENTIRE MOLTO DELLE ''COSE PUBBLICHE''. E DOPO ALTRI
RACCONTI (''LO SCIALLE ANDALUSO'') E UNA RACCOLTA DELLE
SUE PRIME POESIE ''ALIBI'', IN UN ANNO PARTICOLARE, IL 1968,
ESCE CON UN LIBRO SINGOLARE, TUTTO POESIE E CANZONI DEFINITE
''POPOLARI'': ''IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI''. LA PRIMA
PARTE INTITOLATA AI ''FELICI POCHI E INFELICI MOLTI'' DA' UNA
VISIONE ANARCHICA E PESSIMISTA DELLA REALTA', IN CUI FELICI
SONO SOLO I DIVERSI E I DISEREDATI. NELLA SECONDA, QUELLA CHE
DA' IL TITOLO AL VOLUME, TROVIAMO ANCOR MEGLIO DEFINITI I TEMI
CHE SARANNO POI NEL ROMANZO DI QUASI DIECI ANNI DOPO. COME
NELLA ''STORIA'', DOVE IL PROTAGONISTA EMBLEMATICO E' IL
GIOVANE EPILETTICO USEPPE, COSI' IN QUEI VERSI E' IL
PAZZARIELLO A SUBIRE, QUASI IGNARO, LA VIOLENZA DELLA
SOCIETA' E, APPUNTO, DELLA STORIA. IL DOLORE, CHE ANNIENTA, SI
E' SOSTITUITO AL SORTILEGIO, ANCHE LA FUGA NELLA MENZOGNA NON
E' PIU' ACCETTATA. NEL ROMANZO SOPRAVVIVE SOLO LA POVERA
IDUZZA, MA IN UNO STATO DI SEMI IDIOZIA, DI INCOSCIENZA.
MENTRE UN CERTO SPERIMENTALISMO TROVA ACCOGLIENZA ANCHE A
LIVELLO ''UFFICIALE'' E UN PREMIO SINO ALLORA CONSERVATORE
COME IL NOBEL VA A BECKETT, LA MORANTE SCRIVE UN REALISTICO,
ROMANTICO TESTO DI VARIE CENTINAIA DI PAGINE IN CUI, AL DI LA'
DELL' IMPOSTAZIONE E TEOREMA VOLUTA DALL' AUSTRICE, E' MEGLIO
SEGUIRE LE VICENDE DI QUALCHE PERSONAGGIO E FARSI COINVOLGERE
DALLA BREVE VITA DI USEPPE. (SEGUE).
PER/MA
25-NOV-85 19:02 NNNN
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ELSA MORANTE TRA STORIA E SORTILEGIO (4)
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - SI SCOPRE COSI' LA CARICA DI
INNOCENZA E AMORE CHE E' IN LUI, IN CONTRASTO CON LA BARBARIE
DELL' UOMO, MENTRE EMERGE DA QUELLE PAGINE UNA DENUNCIA DI
RARA FORZA CONTRO LE INGIUSTIZIE E LA SOPRAFFAZIONE. UN LIBRO
CHE VIVE NOSTANTE UN ' ESUBERANZA DI PARTICOLARI, CHE INVECE,
IN FORMA TRA L' ALTRO PIU' DI RIFLESSIONI CHE DI FATTI,
SEMBRANO SOFFOCARE E SCHIACCIARE L' ALTRO PIU' RECENTE
ROMANZO, ''ARACOELI'', USCITO NEL 1982. LA CRITICA, CHE SULLA
''STORIA'' SI ERA DIVISA, RITROVA UNITA' DI GIUDIZIO SALVANDO
SOLO LE PAGINE RELATIVE ALLA FIGURA DELLA DONNA CHE DA' IL
TITOLO AL LIBRO, CHE, IN UN COMPLESSO DI VALUTAZIONI
PERPLESSE, VENGONO DEFINITE TRA LE PIU' BELLE DELLA MORANTE
PER QUALITA' ROMANZESCA. LA VICENDA PER CONTENUTO E PER
RICERCA STILISTICA, ANCHE SE NON RISOLTA, SEMBRA CERCARE UN
PUNTO DI CONTATTO TRA ''LA STORIA'' E I PRIMI ROMANZI,
NARRANDO LE VICENDE DI UN UOMO INFELICE, OPPRESSO DALLA
PRESENZA PARANOIDE DEI SUOI TORMENTI INTIMI, DIVERSO IN QUANTO
OMOSESSUALE, CHE COMPIE UN SINGOLARE, MISTERIOSO VIAGGIO NEL
TEMPO E NELLO SPAZIO ALLA RICERCA DELLA MADRE, MORTA
GIOVANISSIMA. MA NON BASTA CERTO QUESTO A TOGLIERE IL PIACERE
ANTICO DELLA LETTURA CHE DANNO LE PAGINE DELLA MORANTE, QUEL
''SENSO DI FESTA'' CHE NOTAVA PASOLINI A PROPOSITO DEI SUOI
INCONTRI CON LEI E, NONOSTANTE IL SUCCESSO DI VENDITA DELLE
ULTIME OPERE, E' CERTO CHE UN GIORNO LA SI RICORDERA' COME
AUTRICE PRINCIPALMENTE DEI DUE PRIMI ROMANZI. (ANSA).
PER/MA
25-NOV-85 18:16 NNNN