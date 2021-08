Musica: arrivano Coldplay, Lady Gaga, Vasco

Autunno caldo per i dischi in uscita.

La musica - dopo i mesi di pandemia - sembra essere tornato alla normalità e in molti hanno già annunciato uscite discografiche.

Sul fronte internazionale, tra i più attesi ci sono i Coldplay, che il 15 ottobre daranno alle stampe Music Of The Spheres, nono album della band annunciato su Instagram con una sorta di viaggio cosmico animato attraverso i pianeti dell'universo rappresentato sulla copertina dell'album con brevi estratti delle 12 canzoni che lo compongono.

Prima di Chris Martin e compagni, arriverà Human dei multiplatino Onerepublic (previsto già a marzo e rimandato al 27 agosto) e Mercury Act 1 degli Imagine Dragons (il 3 settembre).

Tornano a collaborare anche Tony Bennett e Lady Gaga: Love for sale è il titolo del nuovo lavoro a quattro mani, dopo il successo del 2014 di "Cheek to cheek". Il disco esce il 1 ottobre e sarà un tributo a Cole Porter con duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti.

A bruciare i tempi ci pensa la giovane neozelandese Lorde con Solar Power (il 20 agosto), suo terzo album che per scelta ambientale non uscirà in formato cd. A seguire i Chvrches con Screen Violence, la cantautrice americana LP con Churches (l'8 ottobre) e la cantautrice cubana multi-platino Camila Cabello con l'album Familia.

Per novembre (il 19) già annunciato il live album "Oasis Knebworth 1996", che celebra il 25/o anniversario del leggendario live dei fratelli Gallagher a Knebworth Park che si tenne il 10 e l'11 agosto del '96.

Sul fronte della uscite italiane, sono in studio o già in dirittura d'arrivo parecchi artisti. Il 10 settembre Andrea Bocelli pubblica, a distanza di 10 anni dall'evento, "One Night in Central Park", il concerto che ha siglato il successo globale di Bocelli e il suo percorso di superstar davanti a 70mila fan.

L'album rimasterizzato è stato registrato dal vivo a New York il 15 settembre 2011.

Vasco Rossi, già a gennaio, aveva fatto sapere che il 12 novembre sarebbe arrivato un nuovo capitolo della sua opera (a oltre sei anni da "Sono innocente" e quattro dal cofanetto "Vascononstop"), anticipato dalla ballad Una canzone d'amore buttata via, che - secondo quanto rivelato dallo stesso Blasco - conterrà 10 canzoni".

Marco Mengoni ha solleticato il palato dei suoi fan a giugno con il singolo Ma stasera e con l'annuncio di un tour negli stadi la prossima estate: non rimane che attendere il nuovo lavoro.

Mannarino è pronto già a settembre con il disco dal titolo V, anticipato dal brano Africa, così come i Fast Animals and Slow Kids che il 17 settembre tornano con E' già Domani. Federico Zampaglione, sui social, ha rivelato di essere al lavoro e il suo nuovo disco è atteso per l'autunno. Così come quello di Alessandra Amoroso, che poi presenterà Tutto accade la prossima estate a San Siro (il 13 luglio). Attesi anche i Maneskin, che dopo la vittoria a Sanremo e quella all'Eurovision Song Contest, hanno in sopeso il Volume 2 di Teatro d'Ira. Tra cinema e musica, Laura Pausini è impegnata su più fronti, a partire dal film Amazon che ruota intorno alla sua storia. Ma un nuovo album, il dodicesimo di inediti, potrebbe arrivare a novembre, anche sulla scia della vittoria ai Golden Globe con "Io sì", colonna sonora del film La vita davanti a sé con Sophia Loren. Prima di Natale, periodo sempre piuttosto ingolfato di uscite, è previsto anche il ritorno a tre anni da Pop heart, di Giorgia. Al lavoro anche Francesco Gabbani per il suo quinto progetto discografico.

Elodie, l'artista femminile più ascoltata su Spotify Italia nel 2020, a settembre uscirà con un nuovo singolo, primo capitolo del prossimo album per il quale si avvarrà della collaborazione di Elisa, Mahmood, Dardust, Tropico, Federica Abbate, Marz e del fidanzato Marracash.

Album pronto da tempo per Tommaso Paradiso, dopo lo scioglimento dei TheGiornalisti, ma l'artista ha spiegato, causa covid, di voler attendere il periodo adatto per far uscire Sulle Nuvole e poterlo cantare tutti insieme. (ANSA).