Paul McCartney si è vaccinato: "Fatelo anche voi... è cool"

Cappellino di lana in testa, mascherina sul volto ma riconoscibile, immancabile maglioncino blu e braccio che si presta alla vaccinazione: anche Paul MacCartney ha ricevuto la sua prima dose. Lo ha reso noto lo stesso ex Beatle, pubblicando la classica foto in cui viene vaccinato e accanto una frase in cui incoraggia tutti a seguire il suo esempio: "Fatelo anche voi, è cool". L'immagine ha raggiunto in pochissimi minuti migliaia di commenti da parte dei fan. McCartney aveva già più volte parlato della necessità di combattere il coronavirus attraverso la vaccinazione, esortando le persone a vaccinarsi.