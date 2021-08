Kit Harington, Trono di Spade mi ha dato esaurimento nervoso

NEW YORK - Kit Harington ha avuto un esaurimento da Il Trono di Spade. Lo ha rivelato lo stesso attore, che interpreta il ruolo di Jon Snow, a Hollyood Reporter. L'attore, 34 anni, ha detto che ha dovuto prendersi un anno fuori dal set dopo la fine della serie epica mandata in onda da HBO. Ha sottolineato che la natura violenta, intensa ed emotiva della serie gli ha procurato un esaurimento nella realtà.

"Sono andato incontro a problemi mentali dopo Il Trono - ha detto - e ad essere onesto anche durante la fine. Credo che debbano essere messi in relazione alla natura dello show e a ciò che ho fatto per anni".

Di lì la decisione di prendersi una pausa e di concentrarsi su se stesso.

Nel maggio del 2019, in coincidenza con la fine della serie, Harington è stato ricoverato in un centro di salute mentale.