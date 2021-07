Cannes: Moretti, "con vittoria Titane sono invecchiato di colpo"

La reazione di Nanni Moretti alla vittoria del film horror "Titane" di Julia Ducournau al Festival di Cannes 2021 è arrivata con un po' di ritardo è affidata a Instagram con un post ironico. Sul suo profilo ufficiale, il regista in gara con "Tre piani" ha pubblicato un selfie a faccia stravolta occhi sbarrati camicia a quadri. "Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. Sicuro". Post inondato di commenti.