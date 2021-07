Esce docu autobiografico Bellocchio

Come accade ogni anno le due settimane di Cannes, sommate quest'anno all'arrivo del grande caldo, generano una stagnazione nelle uscite in sala. Così per il weekend c'è spazio per pochi titoli riservati a pubblici settoriali. Fa in qualche modo eccezione il bellissimo lavoro autobiografico di Marco Bellocchio che gli appassionati non perderanno anche perché il regista sarà premiato con la Palma d'onore nell'anno del gran ritorno sulla Croisette, proprio con questo film.

- MARX PUO' ASPETTARE di Marco Bellocchio. Questa è la storia di Camillo, il fratello gemello di Marco, scomparso tragicamente il 27 dicembre del 1968: un anno cruciale per la storia italiana, per quella del regista, per la sua famiglia, ripiegata su un lutto mai confessato chiaramente fino ad oggi. La frase che dà il titolo è proprio di Camillo che si sentiva lontano dai furori rivoluzionari di Marco e che pure, senza volerlo, lega oggi la sua memoria a una data, il'68, rimasta incisa nella memoria collettiva.

- PENGUIN BLOOM di Glendyn Ivin con Naomi Watts, Andrew Lincoln, Griffin Murray-Johnston, Essi Murray-Johnston, Felix Cameron, Abe Clifford-Barr, Jacki Weaver, Leanna Walsman, Gia Carides, Rachel . E' un vero melodramma, ma anche un inno alla vita ispirato a una storia vera, il racconto di come Samantha Bloom, moglie e madre felice, vede andare la sua esistenza in frantumi quando nel2013, scivolando da una terrazza marcita in Thailandia, precipita rompendosi la colonna vertebrale e rimanendo paralizzata dal petto in giù. Il ritorno a casa in Australia è drammatico, Samantha perde ogni voglia di vivere finché i suoi figli non portano a casa un cucciolo di gazza gravemente ferito. Samantha si prenderà cura di Pinguino (così battezzato) fino a instaurare un rapporto simbiotico con l'uccello che la guiderà verso una nuova dimensione del suo essere al mondo.

- ESCAPE ROOM 2 di Adam Robitel, Bragi F. Schut con Taylor Russell, Logan Miller, Holland Roden, Isabelle Fuhrman, Thomas Cocquerel, Carlito Olivero, Indya Moore, Deborah Ann Woll, Jamie-Lee Money, Corin Silva, Wayne Harrison. Sequel di un tipico horror amato specie online, riprende le fila del gioco mortale del primo episodio al quale sono sopravvissuti Zoey e Ben. Che comunque finiscono di nuovo in trappola insieme a un altro gruppo di ragazzi che - si scoprirà - hanno tutti sperimentato l'attrazione mortale di un rompicapo fatto per uccidere. Chi sopravviverà questa volta? - I CROODS 2 di Joel Crawford. Nella violenta e buffa preistoria, la tribù dei Croods parte alla caccia di una nuova terra in cui vivere in pace. Quando la trovano scoprono però di doverla dividere con i più evoluti Superior. Dopo un'iniziale solidarietà scoppiano le tensioni e i Croods sarebbero destinati ad avere la peggio se non si palesasse un nemico molto più forte che obbliga tutti all'alleanza per la sopravvivenza. Messaggio edificante in un cartoon per bimbi felici.

- RITORNO IN APNEA di Anna Maria Selini. Un bel documentario-testimonianza in cui la giornalista/regista si espone al racconto personale di come, in piena esplosione del Covid-19 sente il dovere di lasciare Roma per tornare nella natia Bergamo a testimoniare di un dramma collettivo che non può lasciare nessuno neutrale, lei per prima. (ANSA).