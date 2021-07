Il Palazzo Rai di Viale Mazzini si illumina per Raffaella Carrà

Le immagini più belle della sua lunghissima carriera, i momenti clou della sua storia professionale: ritratti in bianco e nero alternate a foto a colori con gli scintillanti abiti di scena, accompagnate dalle musiche delle sue canzoni più celebri. In omaggio a Raffaella Carrà e al suo grande talento artistico, la Rai proietterà da stasera, mercoledì 7 luglio e per tutta la notte di giovedì 8 luglio, sulla facciata del Palazzo di Viale Mazzini, sede della direzione generale, i suoi ritratti più noti e quelli meno conosciuti. Una carrellata con le foto più belle dell'artista che con l'iconico caschetto biondo, gli storici balletti, gli abiti luccicanti e il sorriso contagioso, ha fatto sognare generazioni di italiani, ha cambiato la storia del costume e della televisione. "Grazie Raffaella".