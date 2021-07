Cannes, Una Juliette Binoche da Palma per Emmanuel Carrere

"Gli invisibili vanno resi visibili" è il motto che ispira la scrittrice e giornalista Marianne Winckler quando accetta di cancellare la sua quieta esistenza per trasformarsi in donna delle pulizie, lavoratrice irregolare, mal pagata e molto sfruttata, per toccare con mano la verità che vuole raccontare. E' lei, una formidabile Juliette Binoche, la protagonista di "Ouistreham", il terzo film da regista di Emmanuel Carrère che ha voluto mettere in immagini il reportage di successo di Florence Aubenas, sulla spinta della passione della sua attrice che da anni cercava quest'occasione. Da sempre a Cannes capita di imbattersi in un film delle sezioni parallele e domandarsi per quale strana ragione quest'opera non stia in concorso. Le risposte sono sempre diverse e in questo caso si può solo render merito al selezionatore della Quinzaine des Réalisateurs, l'italiano Paolo Moretti, che a Emmanuel Carrère ha offerto l'apertura della prestigiosa sezione indipendente e lo ha convinto. Ma è certo che da domani pioveranno i confronti con i molti titoli francesi in concorso e resterà il rammarico di non veder premiato il talento di Juliette Binoche, poche volte intensa, coraggiosa, emozionante come in questo ruolo.

La trama si riassume in breve: la celebre scrittrice affronta la sfida di mettersi in gioco dalla parte di chi vuole raccontare e, sotto falsa identità, si fa assumere in una squadra di pulizie a bordo dei traghetti che partono da Caen: il lavoro è massacrante, le angherie frequenti, non sempre la solidarietà tra donne funziona per difendersi dall'arroganza padronale. In compenso Marianne scopre la verità dell'amicizia al femminile e mette a nudo la sua sensibilità e la sua fatica.

Non può però nascondersi, quando viene scoperta, rispetto alla scivolosa ambiguità del suo lavoro: non rischia così di manipolare gli altri (le altre) col facile pretesto di battersi per loro? Il film non impartisce lezioni e non dà risposta, ma il tema dell'onestà del cronista è posto in tutta la sua complessità, senza nessuna enfasi. Rispetto al libro - sostiene il regista - "ho forzato emotivamente alcune situazioni perché io adoro le emozioni; ma la verità non si può mistificare".

Prima di tutto rimane comunque la profonda sintonia tra Juliette Binoche e il suo personaggio: una passione che la spinge a non oscurare nessuna ruga, che le disegna sul volto sdegno e fatica, che la spinge a "duellare" da pari a pari con le molte non professioniste chiamate da Carrère anche a raccontarsi in prima persona, ripetendo sulla scena i gesti quotidiani del loro lavoro invisibile. Quello di cui tutti ci avvaliamo senza mai accorgercene. (ANSA).