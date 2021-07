Spike Lee a Cannes presidente barricadero

(ANSA) - CANNES, 06 LUG - Lo si poteva immaginare. È bastata la presenza del barricadero Spike Lee come presidente di giuria al Festival di Cannes che si apre stasera e la conferenza è diventata un laboratorio politico.

Prima il regista ha ricordato quando era venuto a Cannes con FA LA COSA GIUSTA nel 1989 : "Allora i giornali americani mi accusarono di istigare la violenza negli Stati Uniti con quel film, ma da allora nulla è cambiato nel mio paese. Basti pensare al solo caso di George Floyd. Di fatto i neri sperano ancora oggi di non essere cacciati come degli animali".

Poco dopo, arriva un'appassionata domanda-appello di una giornalista della Georgia che ha raccontato la difficile situazione e repressione che c'è nel suo Paese rispetto a ogni tipo di militanza e come poi il 5 luglio le attiviste e gli attivisti delle comunità LGBT+ di Tbilisi siano stati attaccati e vandalizzati senza alcuna presa di posizione da parte del Governo.: "Questo mondo è diretto da gangster senza morale, da bastardi senza scrupoli - ha detto Lee -. Noi giuria siamo qui per criticare i film e voi giornalisti potete bene criticare queste cose e scriverne a più non posso".

E ancora sul fronte politico il regista e giurato brasiliano, Kleber Mendonça Filho parla dei morti nel suo Paese: "Sono morte centinaia di migliaia di persone per la pandemia e non sarebbe certo stato così se il governo avesse agito come doveva".

"Ho avuto solo ventiquattro ore per decidermi, ma ho detto subito sì" dichiara poi l'attore francese Tahar Rahim, mentre dal mitico attore coreano Song Kang-ho (Parasite) solo poche parole: "Quando ho ricevuto l'e-mail mi sono chiesto semmai si sarebbe fatto questo festival per il Covid, ma poi è accaduto e questo è un po' un miracolo".

Per la giurata Maggie Gyllenhaal (The Secretary), il festival offre la possibilità di rivedere finalmente i film in sala in questi tempi di pandemia, mentre per la cantautrice canadese Mylène Farmer ricevere questo incarico "è stato un onore e devo dire non ho esitato un attimo anche se sono piuttosto riservata".

La giuria che quest'anno avrà il pesante compito di decidere tra 24 film è come si sa composta da più donne che uomini: esattamente cinque donne e tre uomini, di sette nazionalità diverse provenienti dai cinque continenti.

"In Austria - ricorda la regista Jessica Hausner - la prima volta che una donna ha guidato un autobus, le persone sono scese perché avevano paura, oggi non è più così, le cose sono cambiate". Infine, da segnalare la domanda fatta a Spike Lee sul convitato di pietra Netflix: "Il cinema e le piattaforme possono convivere - dice -. Un tempo si diceva che la tv avrebbe ucciso il cinema, ma questo poi non è stato". (ANSA).