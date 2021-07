Giuseppe Penone agli Uffizi per interpretare Dante

E' ispirata al celebre verso del Paradiso della Divina Commedia - "l'albero che vive de la cima" - la mostra dal titolo 'Alberi in versi' dell'artista Giuseppe Penone, ospitata nelle Gallerie degli Uffizi di Firenze. Oltre 30 opere tra sculture, installazioni, disegni e incisioni, saranno visibili dal 6 luglio al 3 ottobre.

La rassegna era stata anticipata dall'inaugurazione, il 25 marzo scorso, di 'Abete', la monumentale installazione di acciaio e bronzo di oltre 22 metri, in piazza della Signoria, a due passi dagli Uffizi. Oltre a costituire un omaggio al Sommo Poeta nei 700 anni dalla morte, con il percorso espositivo si ripercorrono anche i temi centrali dell'opera dell'artista grazie a una serie di opere realizzate dalla fine degli anni '60 fino al 2020. Al principio di "inverso" sono strettamente legate anche le tecniche utilizzate dall'artista, il calco e l'impronta. 'In Continuerà a crescere tranne che in quel punto' (1968-1978) è già presente il tema del rapporto uomo-natura e del concetto di tempo dichiarato nella scultura con espedienti figurativi. Un esempio paradigmatico dell'inverso, lo specchio, è al centro di 'Rovesciare i propri occhi' (1970), dove il visibile si arresta sulla soglia dello sguardo dell'artista, resi temporaneamente ciechi da lenti specchianti.

La mostra mette l'opera di Penone in dialogo con due statue dell'antichità romana che si trovano all'inizio del corridoio di Ponente degli Uffizi, raffiguranti ciascuna Marsia scorticato.

Vicino ad esse l'artista ha voluto collocare 'Pensieri di foglie' (2014) dove un'immagine antropomorfa è coperta da un abito di foglie che la avvolge come un manto; e Artemide (2019), un doppio calco di un albero che mostra insieme l'interno e l'esterno. Con l'installazione 'Respirare l'ombra' (2000) poi Penone racconta lo spazio che attraverso il respiro riempie e plasma il nostro corpo, mentre un'altra metafora poetica si trova in 'Soffio di foglie' (1979) dove al negativo dell'impronta del corpo e alla traccia lasciata dal respiro dell'artista su un cumulo di foglie fa eco il corpo dell'Ermafrodito adagiato su un cuscino. L'opera più recente, realizzata nel 2020, è esposta per la prima volta in assoluto: qui l'impronta di un albero realizzata per sfregamento delle foglie su una tela di lino appoggiata sul tronco è circondata da un testo dell'artista. "Alberi inversi sono i flussi vitali - ha spiegato l'artista Giuseppe Penone -. Innalzano i vegetali del mondo che si avvitano nell'aria attratti dalla luce, sono i turbinii dell'acqua e della materia che precipita verso il centro della terra, sono presenti nelle spirali delle colonne di Santa Maria del Fiore, sono i pensieri che formano la memoria del nostro vissuto, radici che alimentano il nostro corpo". Per il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt "l'arte di Penone invita a una riflessione filosofica sulla natura del tempo". (ANSA).