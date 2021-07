Addio a Raffaella, tutte le reazioni dal mondo dello spettacolo e della politica

Dal mondo della politica.



"Con la scomparsa di Raffaella Carrà se ne va la Signora della televisione italiana. Una donna di grande talento, passione e umanità che ci ha accompagnato per tutta la vita. Addio Raffaella". Così il ministro della Cultura Dario Franceschini dopo aver appreso della notizia della scomparsa di Raffaella Carrà.



"Grande tristezza! Con Raffaella Carrà se ne va un pezzo della storia d'Italia". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.



"L'Italia perde una donna dallo straordinario talento artistico e dalla contagiosa simpatia. Ciao Raffaella, non ti dimenticheremo". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.



"Raffaella Carrà verrà ricordata come una delle più grandi stelle dello spettacolo. Conosciuta in tutto il mondo ha rappresentato la cultura e i costumi dell'Italia, il suo talento e la sua contagiosa risata resteranno per sempre scolpiti nella storia dello showbiz. Ci mancherà". Lo afferma Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.



"L'Italia perde una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti. La scomparsa di Raffaella #Carrà per quelli della mia generazione è davvero un pezzo di vita che se ne va. Profonda tristezza". Così il segretario Pd Enrico Letta su twitter.



"Raffaella Carrà ci ha lasciati. Il volto e l'icona della tv italiana se n'è andata oggi a 78 anni. Ricordo il suo atto d'amore per Venezia, colpita a novembre 2019 dall'acqua granda: "La nostra Italia è sotto a un maltempo mai così violento. Volevo dare un abbraccio a tutte le città colpite, tra frane e piogge, però soprattutto dire una piccola cosa: un abbraccio a Venezia. E cerchiamo tutti, come farò anche io, di collaborare concretamente perché questa città possa risorgere" E' il ricordo di Raffaella Carrà postato su Facebook dal governatore del Veneto Luca Zaia.



Dal mondo dello spettacolo.



Sei stata, sei e sarai l'unica regina. Per me, per tutto il mondo. Fuiste, Eres, siempre serás la reina. Para mi, para el mundo entero. @raffaella #raffaellacarrà #rip #dep". Lo scrive su twitter Laura Pausini, commentando la scomparsa dell'artista e conduttrice.



"Sono addolorato e piango un'amica meravigliosa. Artista meravigliosa . Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimentichero" mai... mia adorata #raffaellacarra . Che triste la vita...". Lo scrive su twitter Cristiano Malgioglio anche coautore per l'artista e conduttrice di successi come Forte forte forte.



"Sono a pezzi, mi dispiace... Ci siamo conosciuti giovanissimi". Tra i singhiozzi, Enzo Paolo Turchi ricorda Raffaella Carrà al microfono di 'Estate in diretta" su Rai1. "L'ho sentita poco tempo fa, non mi ha detto niente della malattia", aggiunge il ballerino e coreografo, protagonista con la Raffa nazionale del mitico Tuca tuca. "Era la numero uno nel mondo, come persona, come donna. Ho ricordi stupendi con lei. Mi ricordo una volta, eravamo in Spagna per uno spettacolo: c'era un traffico incredibile, la piazza era piena... Eravamo in macchina... Raffaella ha fermato un signore in vespetta, gli ha chiesto un passaggio ed è andata con lui. E' salita sul palco, c'erano diecimila persone ad aspettarla. E' stata una grande donna".



"Non è possibile... Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella". Lo scrive su twitter Lorella Cuccarini commentando la scomparsa dell'artista e conduttrice.



''Ciao Raffaella, sei sempre stata una stella senza fare la diva''. Lo scrive su twitter J-Ax che dedica un lungo pensiero alla Carrà. ''Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera - scrive - e mi sei sempre rimasta impressa perchè anche quando non ero nessuno hai rispettato chi ero e la cultura che amavo, una cosa che negli anni '90 in Italia nessuno faceva''. ''Quando ci siamo poi ritrovati molti anni dopo addirittura da 'colleghi' a The Voice è stato subito amore fortissimo. Ho capito perchè sei stata un'icona per così tante generazioni e perchè con la tua forza e le tue parole hai ispirato e salvato tanta gente''.



"Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoironia che ha saputo ispirare generazioni. Continuerà ad essere un esempio di grande professionalità e creatività per tutti noi. Grazie". Lo scrive su Twitter Francesca Michielin commentando la scomparsa dell'artista e conduttrice.



"Questa notizia mi ha tagliato le gambe , sono incredula , non me l'aspettavo . Sconvolgente . Se ne va l'icona della tv . Per sempre. #RaffaellaCarra". Lo scrive Simona Ventura commentando su twitter la scomparsa dell'artista e conduttrice.