Progetto Pereira, faremo Festival Maggio diffuso

Primo test il 3 luglio con un concerto-evento in piazza Aranci a Massa, direzione di Zubin Mehta, Nona sinfonia di Beethoven e già tutto esaurito. Ma il futuro del festival del Maggio Musicale Fiorentino sarà sempre più nell'uscire di casa, da Firenze, e andare a incontrare i suoi sostenitori e ammiratori nelle città della Toscana.

E' questa l'idea di 'festival diffuso' che il soprintendente Alexander Pereira ha messo in evidenza oggi. E sembra questa una tendenza dei grandi enti culturali, vedendo quanto già stanno progettando in campo culturale gli Uffizi. Il cantiere del Maggio è in corso e, come succederà per l'evento di Massa, il progetto sarà robusto. Il Maggio, secondo le intenzioni, dovrà spostarsi dal capoluogo toscano in formazione piena, per concerti sinfonici e opere liriche che abbiano allestimenti sostenibili. A Massa il 3 luglio sbarca il 'numero zero' di un format che potrebbe essere già ripetuto in tempi ragionevoli a Grosseto, Arezzo, Lucca e poi, via via nel tempo in altre città.

Pereira, lo ha detto lui stesso, sta studiando davvero di "andare in Toscana, di portare il Festival fuori da Firenze e iniziare così ad accarezzare una idea di un Festival del Maggio non solo Fiorentino ma diffuso, toscano! Per noi è certamente molto importante andare in tour all'estero o in Italia ma è sicuramente altrettanto molto importante raggiungere il nostro territorio nella Regione". La bellezza dei luoghi, la logistica e l'organizzazione di agevoli spostamenti a poche decine di chilometri da Firenze, in teatri e piazze, sono elementi che Pereira tiene sotto tiro, consapevole pure che ci sono zone in cui il pubblico ha voglia di cultura di alto livello. "E' un progetto che si può realizzare solo se si va in sinergia con le realtà locali, in collaborazione - ha anche confidato - Poi per una fase successiva penso a mini-festival a tema che potrebbero tenersi nelle singole città", tipo uno di musica barocca, un altro di musica sacra, e così via.

Tuttavia si partirà dal Festival principale che, appunto, amplierà il cartellone con repliche fuori Firenze e, sono tutti d'accordo, col sostegno della Regione Toscana e degli attori locali, Comuni in primis più gli altri enti. Il presidente Eugenio Giani si è detto entusiasta dell'evento a Massa, a cui ha annunciato la sua presenza. "Il Maggio a Massa non sarà in formazione 'leggera' di musica da camera - sottolinea - ma con un'opera monumentale, che 'sposta' un'istituzione come il maestro Mehta, l'Orchestra, il Coro. Un'opera importante come importante è l'apertura alla Toscana di un'altra delle eccellenze culturali fiorentine: non abbiamo 'solo' gli Uffizi diffusi, ma un Maggio 'diffuso' che sposta bellezza, arte e cultura dopo la lunga pausa imposta dal Covid. Non vedo l'ora di poter ascoltare". (ANSA).