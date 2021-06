Rai a tutta Fiction, da Fracci a Pannella a Moro

Dalla vita di Carla Fracci, la regina della danza internazionale recentemente scomparsa, dalla docufiction che racconta dell'esperienza umana e politica di Marco Pannella, fino a Esterno notte sul rapimento Moro di Marco Bellocchio (di oggi la notizia della palma d'oro alla Carriera a Cannes a questo grande regista). Ma anche titoli evento come un'altra commedia del grande drammaturgo napoletano De Filippo, Non ti pago. Sono solo alcuni dei grandi titoli proposti per la stagione 2021-2022 "ricca e articolata nei generi" da Rai Fiction diretta da Maria Pia Ammirati nel calendario dei palinsesti Rai presentati oggi a Roma. "Storie calate nella contemporaneità, in cui il pubblico può riconoscersi. Storie esemplari del coraggio e della solidarietà, della voglia di futuro e di un nuovo inizio". "In questa direzione, da un lato, si confermano con i necessari aggiornamenti storie e personaggi che il pubblico ha accolto e di cui ha decretato il successo; dall'altro, si propongono titoli originali per alimentare curiosità e sorpresa". RAI 1 - AUTUNNO 2021 CUORI, otto serate con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati e la regia di Riccardo Donna. Una medical drama realizzata in collaborazione con il Centro di Produzione TV Rai di Torino. Un PROFESSORE, con Alessandro Gassmann nei panni di un insegnante di filosofia con ombre nel passato. Nel cast anche Claudia Pandolfi, Paolo Conticini, per la regia di Alessandro D'Alatri. CARLA, la storia di un'artista, Carla Fracci, che ha portato la bellezza italiana nel mondo e che ha vissuto con indipendenza e dignità l'essere donna. Un tv movie interpretato da Alessandra Mastronardi e ha visto la danzatrice seguire con curiosità le fasi del lavoro andando lei stessa sul set. ROMANZO RADICALE, una docufiction che racconta dell'esperienza umana e politica di Marco Pannella, leader e anima del Partito Radicale. A prestargli il volto è Andrea Bosca, la regia di Mimmo Calopresti.

LE MONTAGNE DEL CUORE con Alessio Boni e Nicole Grimaudo: l'incontro e la storia d'amore tra uno scalatore/giornalista, WALTER BONATTI, famoso protagonista di imprese straordinarie e polemiche interessate, e un'attrice di cinema di grande successo, ROSSANA PODESTÀ. Dopo il grande successo di Natale in casa Cupiello, un'altra commedia del grande drammaturgo napoletano, NON TI PAGO, ancora una volta con Sergio Castellitto e la regia di Edoardo De Angelis. Nell'ambito del lavoro condotto in seno all'Alleanza Europea - che vede la Rai collaborare con i servizi pubblici France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania) - arriva IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, quattro serate liberamente ispirate al romanzo di JULES VERNE per la regia di Steve Barron, Charles Beeson e Brian Kelly, con David Tennant e Giovanni Scifoni.

Debutta NON MI LASCIARE: Elena Zonin/Valeria Puccini è una poliziotta con ferite nel passato, alle prese con crimini informatici, reati contro l'infanzia e minori scomparsi. Quattro serate thriller ambientate a Venezia. E poi tornano in questa cornice di genere: due grandi successi I BASTARDI DI PIZZO FALCONE - TERZA SERIE, dai romanzi di Maurizio de Giovanni, con la squadra che si raccoglie attorno ad Alessandro Gassmann sullo sfondo affascinante di Napoli. Con l'entrata in scena di un nuovo commissario, interpretato da Maria Vera Ratti. Seconda stagione per IMMA TATARANNI - SOSTITUTO PROCURATORE, dai romanzi di Mariolina Venezia, con Vanessa Scalera. Otto serate in giallo (4 in autunno e 4 nel 2022) ambientate a Matera. Un nuovo titolo FINO ALL'ULTIMO BATTITO, un cardiochirurgo costretto a fare qualunque cosa pur di salvare il figlio malato. Con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido e Loretta Goggi per la regia di Cinzia TH Torrini. Nel perimetro della commedia, due nuovi titoli per la collection PURCHÉ FINISCA BENE: DIGITARE IL CODICE SEGRETO E TUTTA COLPA DELLA FATA MORGANA. Una novità CRAZY FOR FOOTBALL, uno psichiatra che usa il calcio come terapia con Sergio Castellitto, Max Tortora e Massimo Ghini. Sul fronte del drama, SORELLE PER SEMPRE, tratto da una storia vera. Il calore dei sentimenti e il paradosso di uno scambio in culla, il confronto tra le famiglie, il dilemma tra la legge del sangue e quella del cuore. Con Donatella Finocchiaro, Anita Caprioli.

Daily Drama Torna IL PARADISO DELLE SIGNORE - Daily che ricomincia da 500 puntate.

RAI 1 - 2022 Per la seconda parte della stagione tanti titoli. Tredicesima stagione per Don Matteo, uno dei personaggi che per longevità e affezione più connota la fiction della Rai. Seconda stagione per DOC. NELLE TUE MANI, OTTO NUOVE SERATE con al centro sempre il dottor Fanti di Luca Argentero. E ancora il family drama, NOI (adattamento italiano del pluripremiato This is Us ndr.). Con Lino Guanciale, Aurora Ruffino. Altra novità è il crime drama BLANCA. Una protagonista non vedente consulente della polizia a Genova. Con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Torna la coppia di Nero a metà - TERZA STAGIONE, Claudio Amendola/Miguel Gobbo Diaz. Una nuova stagione per MINA SETTEMBRE CON SERENA ROSSI con Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti.

Nuove puntate anche per MÀKARI, con Saverio/Claudio Gioè. Sul fronte internazionale, continua la collaborazione con HBO per il nuovo capitolo della grande serie evento tratta dai libri di ELENA FERRANTE, STORIA DI CHI FUGGE E DI CHI RESTA, Regia di Daniele Luchetti. Un debutto SOPRAVVISSUTI, grande coproduzione a guida italiana dell'Alleanza Europea. Un mistery drama in sei serate per la regia di Carmine Elia che dirige un importante cast inter- nazionale con Lino Guanciale, Barbora Bobulova e Stéfi Celma. Infine, un grande evento. MARCO BELLOCCHIO FIRMA ESTERNO NOTTE, coprodotto con Arte France, tre serate evento sul rapimento di Aldo Moro da parte delle BR. Con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo.

RAI 2. Torna L'ISPETTORE COLIANDRO di Giampaolo Morelli. Seconda stagione per VOLEVO FARE LA ROCKSTAR con Giuseppe Battiston e Valentina Bellé. Seconda stagione per MARE FUORI. Giunge alla terza stagione IL CACCIATORE. Su RAI3 la XXV stagione di Un posto al sole. Napoli, una dimensione corale, attualità. RAI PLAY: da segnalare #LEPIÙBELLEFRASIDIOSCIO, con Neri Marcoré e Carlotta Natoli la storia di un guru di quartiere. BANGLA - La serie. (ANSA).