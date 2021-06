Emma, ricomincio da Verona con mio 'Primo Maggio'

Ricomincia dall'Arena di Verona un nuovo viaggio in musica per Emma, con un nuovo tour e un best-of in uscita a fine mese. La cantante, dopo la prova generale di oggi a Lignano Sabbiadoro, salirà sul palco scaligero domenica 6 e lunedì 7 giugno. I concerti, poi disponibili anche in streaming gratuito dal 15 giugno sulla piattaforma ITsART, apriranno il 'Fortuna Live 2021' con il quale la cantante ripercorrerà dieci anni di carriera. Il 25/6 uscirà invece la raccolta 'Best of ME' con brani riarrangiati e alcuni anche ricantati. Ad anticipare l'album sarà il singolo 'Che sogno incredibile', cantante con Loredana Bertè e in radio da domani 4 giungo.

"E' un momento importante che segna davvero una ripartenza - ha raccontato Emma - e per il quale ho voluto con me tutti i lavoratori che avevamo previsto per il tour del decennale. Nessuno è rimasto a casa e questa ripartenza è il mio personale Primo Maggio per tutti quelli che condividono il lavoro con me".



Matteo Romano: "Aprirò alcuni concerti di Emma, non ci credo"

“Un anno fa scrivevo canzoni in camera mia, adesso avró l’opportunità di fare l’apertura in alcune date del tour di Emma. Non mi sembra vero, cercheró di godermi ogni istante e di imparare tanto!”, dice Matteo Romano che aprirà i concerti di Emma a Verona (7 giugno), Taormina (12 giugno), Roma (18 giugno), Torino (8 luglio) e Bari (24 luglio).