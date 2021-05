Si intitola 'Tonight mon amour' il singolo di DJ Jad & Wlady feat. Il Cile & Katia Ricciarelli. A coinvolgere in questa spericolata avventura musicale il soprano, tra le più grandi interpreti del panorama lirico nazionale e internazionale, è stato Sergio Cerruti che ha prodotto il brano con la sua etichetta Just Entertainment. Il pezzo di Dj Jad (fondatore con J-Ax degli Articolo 31) e Wlady, fratelli pionieri dell’hip-hop italiano, coniuga l'anima rock e graffiante de Il Cile con la voce pura e celestiale di Katia Ricciarelli che nel corso della sua lunga carriera si è esibita nei maggiori teatri del mondo, dalla Scala di Milano al Lyric Opera di Chicago passando per la Royal Opera House di Londra.

Katia Ricciarelli sorride e nel backstage dice: "Mi piace osare. Mi sono divertita tanto". Le fa eco Dj Jad: "La vita è una, godiamocela". "Katia ci è sempre piaciuta. Oltre che un'artista dall’incredibile vocalità - commenta Wlady - è un personaggio di grande impatto sotto ogni punto di vista. Abbiamo voluto immaginare la sua voce in un contesto completamente diverso dal suo, costruendole il giusto 'vestito'. Dobbiamo ammettere che, sin dal primo ascolto, ne siamo rimasti entusiasti". Il risultato è una canzone dal ritmo incalzante e ricca di good vibes, dal carattere energico che porta con sé ventata di allegria, libertà ed estate.

Katia Ricciarelli si lancia nel tormentone estivo con 'Tonight mon amour' - BACKSTAGE



Quella di Katia Ricciarelli non è l'unica divertente incursione della musica lirica nel mondo dei tormentoni estivi fatto di mare, sole e leggerezza. Anche il tenore Piero Mazzocchetti si è prestato al gioco con il comico Gabriele Cirilli nel singolo 'Il ritmo degli esseri umani' che inneggia alle riaperture post lockdown, scritto da Marco De Antoniis per la Flender Produzioni.