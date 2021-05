Berti, Fedez e Lauro insieme valgono 'Mille'

Un meraviglioso divano rosa che spunta dal muso di una Cadillac rosso fiammante su un prato verde, quasi un trono per la regina e lei siede al centro con ai due lati i suoi cavalieri in questa avventura pop. E' con questa foto postata all'unisono sui loro profili social da milioni di contatti che Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro annunciano il loro primo singolo insieme. Si chiamerà Mille ed uscirà l'11 giugno. Orietta fierissima vestita di fucsia, con la maglia con le conchiglie che tanto ha fatto parlare di lei a Sanremo.

Altrettanto eleganti e griffati i suoi compagni di viaggio in questo stilosissimo singolo. L'amore non può che essere sbocciato sul palco del festival che li ha visti assoluti protagonisti anche se di generazioni e stili completamente diversi. Ma c'è il senso dell'ironia e dello spettacolo che li accomuna e li legherà anche in questa nuova avventura.