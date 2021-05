Fracci: Mastronardi onore entrare in tue scarpette

"Addio dolce Signora della danza. È stato Oltre più che un onore avere avuto la possibilità di poter entrare nelle tue scarpette." Cosi' Alessandra Mastronardi che presterà il volto alla divina della danza mondiale scomparsa oggi Carla Fracci nel film tv "Carla' le cui riprese si sono concluse a fine marzo a Orvieto una co-produzione Rai Fiction-Anele per la regia di Emanuele Imbucci.

Liberamente ispirato all'autobiografia di Carla Fracci "Passo dopo passo - La mia storia" (Mondadori) e realizzato con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei, il film ripercorre il percorso umano e professionale di un'icona della danza mondiale.

"Come una libellula ferma nell'aria - prosegue Mastronardi - ma con le ali in perenne impercettibile movimento, leggera e nello stesso tempo fortissima, elegante, bellissima, sei andata via così.. tu che le amavi così tanto le libellule". Conclude Alessandra Mastronardi: "Penso a te cara Carla, un giorno triste per tutti noi. Ci hai lasciato un meraviglioso messaggio, che con il vero lavoro, i sacrifici, cuore e dedizione i sogni diventano più tangibili e veri".

Il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati fa notare: "Dovevamo raccontarla Carla Fracci, questa donna che ha lottato nella vita e che la vita ha piegato alla sua grazia di artista.

E la sua morte, mente ci colpisce per il vuoto che lascia, di emozioni, volontà, coraggio, bellezza, ci carica ancor più di responsabilità nel raccontare di lei e restituire la sintesi della sua avventura umana. Voglio ricordare - prosegue - l'orgoglio e la fierezza elegante della sua identità, la rivendicazione della maternità contro tanti pregiudizi e l'impareggiabile dono di riscattare la durezza dell'esistenza nell'assoluto della danza. Aveva condiviso la sceneggiatura e seguito la lavorazione del film e continueremo a sentirla vicina con il suo entusiasmo e la sua determinata coerenza per onorare una memoria che è anche il lascito esemplare di chi nel mondo ha portato la ricchezza universale di una terra e della sua storia." Gloria Giorgianni produttore Anele aggiunge "da quando faccio questo lavoro l'emozione più grande l'ho provata il giorno in cui - durante le riprese alla Scala - la Signora Fracci è venuta a trovarci sul set insieme al marito Beppe Menegatti e alla loro assistente Luisa Graziadei. Vederla insieme a noi sul set del film che racconta la sua storia e la sua vita, è stato intenso e anche molto divertente, perché lei ha partecipato attivatamene alle riprese, chiedeva, si informava, era incuriosita da tutto.... Da quando abbiamo iniziato il lavoro su questo film la conoscenza di questa donna straordinaria mi ha segnata e cambiata; la sua tenacia, la sua forza e leggerezza insieme, la sua eccezionalità saranno per me un simbolo cui ispirarmi per sempre." (ANSA).