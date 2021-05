Dagli archivi dell'ANSA, 'I miei 80 anni ancora sulle punte'

Ecco la notizia dell'ANSA in occasione degli 80 anni dell'etoile

>>>ANSA/ Carla Fracci, i miei 80 anni ancora sulle punte

Sul palco anche quest'estate l'etoile icona della danza italiana

(di Paolo Petroni)

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Non ho mai amato festeggiare i miei

compleanni e anche questa volta sara' lo stesso, staro' in

famiglia, con i miei nipoti", spiega Carla Fracci che compira' 80

anni il 20 agosto, pur riconoscendo che "si', e' un traguardo

significativo". Se Bolle e' la figura che ha reso pop la danza

moderna, lei e' la signora, l'etoile, ovvero la stella, o meglio

la star che ha fatto conoscere la danza classica, quella

romantica volteggiata sulle punte anche se con figure nuove, di

cui oggi e' l'icona, cosi' come il suo nome e' legato alla storia e

l'immagine internazionale della Scala.

E poi e' moderna nel suo proporsi senza mai arrendersi:

incinta del figlio Francesco danzo' sino al quinto mese, e oggi,

nonostante l'eta', con un fisico ancora asciutto e evidentemente

elastico, sale ancora impavida in palcoscenico come ha fatto

anche questa estate a fine luglio, alla Versiliana, col Balletto

del Sud in 'Sherazade e le Mille e una notte' nei panni della

Regina del Mare su coreografia di Fredy Franzutti. Beppe

Menegatti, suo compagno e sposo, da anni crea regie e spettacoli

che le si adattino, oltre ad aver lottato una vita per cercare

di far si' che riuscisse ad avere una sua compagnia, magari di

ruolo nazionale, senza riuscirvi in un paese dove la danza ha

avuto sempre un ruolo un po' di Cenerentola e lei ha sempre

vivacemente protestato. Cosi' a 80 anni confessa di avere alcuni

rimpianti, tra i quali la mancata direzione del balletto alla

Scala, ma anche innumerevoli soddisfazioni, acclamata

trionfalmente sui palcoscenici piu' prestigiosi del mondo come

davanti alla grande platea della tv, dove sono indimenticabili i

suoi divertiti e divertenti passi di can can con Heather Parisi

o il tip tap in trio con le Kessler (anche loto nate il 20

agosto di 80 anni fa).

Insomma una vera icona che trova spazio anche sui settimanali

piu' popolari, anche se lei ha sempre difeso la propria vita

privata, marito, figlio e nipoti, evitando di dare spazio ai

gossip, al massimo facendo entrare i fotografi nella sua

bellissima casa milanese, piena di ricordi di una vita dedicata

all'arte. Un vero impegno, un allenamento senza risparmiarsi mai

alla sbarra per mantenere sciolto il corpo, pur segnato dal

tempo, col fascino di un volto dal teatrale profilo neoclassico

con le sue belle rughe, stirate da un sorriso elegante, che,

tiene a dire, non ha mai voluto far ritoccare da nessuno.

Nata a Milano il 20 agosto del 1936, figlia di un tramviere,

comincia a danzare a 10 anni alla scuola della Scala e ha tra i

maestri Vera Volkova, diplomandosi nel 1954 e diventando,

seguiti alcuni stage internazionali, prima ballerina tre anni

dopo. Eppure l'inizio fu "per caso, su suggerimento di una

coppia di amici dei genitori, che avevano un parente orchestrale

appunto alla Scala di Milano. All'inizio non capivo il senso

degli esercizi ripetuti, del sacrificio, dell'impegno totale

mentale e fisico sino al dito mignolo" come racconta,

riferendosi al giorno in cui, affascinata dalla danza di Margot

Fonteyn, vide in una pausa il coreografo avvicinarsi e

correggerle la posizione appunto del dito mignolo.

Fino agli anni '70 danza con varie compagnie straniere, dal

London Festival Ballet al Royal Ballet, dallo Stuttgart Ballet

al Royal Swedish Ballet, essendo dal 1967 artista ospite

dell'American Ballet Theatre. Dagli anni '80 dirige il corpo di

ballo del San Carlo, poi dell'Arena di Verona, infine dell'Opera

di Roma, dove e' rimasta sino al 2010, fedele anche alla amata

attivita' didattica, di attenzione alle giovani leve.

La sua notorieta' artistica si lega principalmente alle

interpretazioni di ruoli romantici come Giulietta, Swanilda,

Francesca da Rimini e soprattutto Giselle, cui ha dato una

moderna impronta personale, con i capelli sciolti e un

leggerissimo tutu', danzandola con compagni di gran fama, anche

se e' quella con Erik Bruhn a essere rimasta indimenticabile,

tanto che nel 1969 ne venne realizzato un film. Al suo fianco

grandi partner sono stati Rudolf Nureyev, Vladimir Vasiliev,

Henning Kronstam, Mikhail Baryshnikov, Amedeo Amodio, Paolo

Bortoluzzi. Una fama sempre crescente, una grande popolarita'

sempre viva. Non e' un caso che a lei dedico' una poesia Eugenio

Montale, 'La danzatrice stanca', e ancora la fermano per strada

non piu' per un autografo, ma per un selfie, cui non si sottrae,

sempre presente al suo tempo, piena di vitalita' e spirito, tanto

che e' andata a teatro a applaudire Virginia Raffaele, autrice di

una sua ironica imitazione all'ultimo festival di Sanremo.

