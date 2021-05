Addio a Kentaro Miura, autore del guerriero manga Bersek

Addio a Kentaro Miura, autore del celebre manga "Berserk". Scomparso all'età di 54 anni, la sua morte è stata annunciata giovedì scorso dal team della rivista manga Young Animal, che da oltre trent'anni pubblica l'opera fantasy medievale dell'artista. Ma Kentaro Miura "è morto il 6 maggio, vittima di una dissezione aortica" ha annunciato su Twitter la rivista della casa editrice giapponese Hakusensha, porgendo le sue condoglianze alla famiglia ed esprimendo anche il suo "immenso rispetto" e "gratitudine".

Ancorato in un universo chiamato "dark fantasy", con un'atmosfera oscura e apocalittica, Berserk, pubblicato per la prima volta nel 1989, racconta la storia di Guts, un guerriero solitario braccato da forze oscure che cerca vendetta per il suo ex maestro.

Pubblicato a puntate sulla rivista Young Animal, Berserk è stato anche oggetto di una trasmissione manga, di cui i 40 volumi fino ad oggi pubblicati hanno venduto più di 50 milioni di copie in quindici paesi, tra cui Francia e Stati Uniti. Questo lavoro, ancora in corso, era stato anche adattato in una serie animata, un romanzo, film d'animazione al cinema o persino nei videogiochi. Con la sua violenza grafica e il design molto dettagliato, Berserk ha fortemente influenzato altre produzioni culturali, come la serie di videogiochi giapponese Souls (Demon's Souls, Dark Souls.).

Kentaro Miura si è distinto nel 2002 per Berserk nella categoria Award of Excellence del prestigioso premio culturale giapponese Osamu Tezuka.