Turchi e Carmen Russo "contro di noi diffamazione"

"Contro di noi articoli diffamatori e lesivi della dignità". Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo intervengono sulla vicenda riportata oggi da alcuni siti internet secondo la quale la coppia dello spettacolo sarebbe stata denunciata dai custodi della villa di Formello per 'lavoro irregolare e violenza privata' e sottolineano di non aver ricevuto notifiche dal tribunale di Tivoli.

"La vicenda che viene malamente raccontata - scrivono Turchi e Russo - è quella di due asseriti domestici che avrebbero prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze degli scriventi, subendo una serie di soprusi sia sotto il profilo personale che economico. Tutti detti articoli appaiono ridondanti di illazioni e luoghi comuni che si pongono in stridente contrasto con la realtà fattuale e le circostanze comportamentali delle parti. Ciò posto, anche nella considerazione che allo stato degli atti gli scriventi non hanno ricevuto alcuna notificazione dei ricorsi asseritamente depositati dai presunti dipendenti al Tribunale Ordinario di Tivoli, competente per territorio, gli esponenti stessi sì riservano, a loro volta, di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti e interessi". I due ballerini aggiungono di aver già conferito il mandato al loro legale, Paolo Colosimo invitandolo a procedere "nelle opportune sedi per "denunciare le illecite condotte" degli estensori degli articoli. (ANSA).