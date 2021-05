Tutti i vincitori dei David

David di Donatello 2021- I vincitori della 66esima edizione del premio dell'Accademia del cinema italiano presieduta da Piera Detassis

MIGLIOR FILM: Volevo nascondermi - prodotto da Carlo DEGLI ESPOSTI, Nicola SERRA, con RAI CINEMA per la regia di Giorgio DIRITTI

MIGLIOR REGIA: Giorgio DIRITTI per il film Volevo nascondermi

MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE: Pietro CASTELLITTO per il film I predatori

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE: Mattia TORRE per il film Figli

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: Marco PETTENELLO, Gianni DI GREGORIO per il film Lontano lontano di Gianni Di Gregorio

MIGLIOR PRODUTTORE: Marta DONZELLI e Gregorio PAONESSA per VIVO FILM con RAI CINEMA, Joseph ROUSCHOP e Valérie BOURNONVILLE per TARANTULA BELGIQUE per il film Miss Marx

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA: Sophia LOREN per il film La vita davanti a sé

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Elio GERMANO per il film Volevo nascondermi

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA: Matilda DE ANGELIS per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Fabrizio BENTIVOGLIO per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA: Matteo COCCO per il film Volevo nascondermi

MIGLIORE COMPOSITORE: GATTO CILIEGIA CONTRO IL GRANDE FREDDO, DOWNTOWN BOYS per il film Miss Marx

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE: “IMMIGRATO” musica e testi di Luca MEDICI, Antonio IAMMARINO, interpretata da Luca MEDICI per il film Tolo Tolo

MIGLIORE SCENOGRAFIA: Ludovica FERRARIO, Alessandra MURA - Paola ZAMAGNI per il film Volevo nascondermi

MIGLIORE COSTUMISTA: Massimo CANTINI PARRINI per il film Miss Marx

MIGLIOR TRUCCATORE: Luigi CIMINELLI - Andrea LEANZA, Federica CASTELLI (prostetico o special make-up) per il film Hammamet

MIGLIOR ACCONCIATORE: Aldo SIGNORETTI per il film Volevo nascondermi

MIGLIORE MONTATORE: Esmeralda CALABRIA per il film Favolacce

MIGLIOR SUONO:

Presa diretta: Carlo MISSIDENTI

Microfonista: Filippo TOSO

Montaggio: Luca LEPROTTI

Creazione suoni: Marco BISCARINI

Mix: Francesco TUMMINELLO

Per il film Volevo nascondermi

MIGLIORI EFFETTI VISIVI:

Stefano LEONI, Elisabetta ROCCA per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

PREMIO CECILIA MANGINI MIGLIOR DOCUMENTARIO: Mi chiamo Francesco Totti di Alex INFASCELLI

MIGLIOR FILM STRANIERO : 1917 di Sam Mendes (01 Distribution)

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: Anne di Domenico CROCE e Stefano MALCHIODI

DAVID GIOVANI: 18 regali di Francesco AMATO

DAVID ALLA CARRIERA: Sandra Milo

DAVID SPECIALE:

Monica Bellucci

Diego Abatantuono

DAVID DELLO SPETTATORE: Tolo Tolo di Luca Medici

TARGHE DAVID 2021 – RICONOSCIMENTO D’ONORE:

Ai professionisti sanitari Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu