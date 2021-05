La notte dei David, Sophia Loren migliore attrice protagonista: non so se sarà il mio ultimo film

"E' stato un deserto molto lungo da attraversare ancora con macchine al 50% della capienza ma il cinema non si è fermato", ha detto il ministro per il turismo Dario Franceschini aprendo la serata su Rai1 per il galà dei David di Donatello. "Sono convinto che ci aspetti una grande stagione. E ci stiamo impegnando: dopo la legge sul tax credit diventata tra le più competitive in Europa, stiamo facendo una grande operazione su Cinecittà: un investimento di 300 milioni di euro del Recovery per il Centro sperimentale di cinematografia e Cinecittà. Per il cinema italiano vedo un grande presente e un grande futuro", ha concluso.



Sophia Loren migliore attrice protagonista per La Vita davanti a sé ai David di Donatello. Standing ovation al Delle VIttorie per la grande attrice 86enne.

"L'emozione è la stessa del primo David 60 anni fa è anche di più", ha detto Sophia Loren, David come migliore attrice protagonista,, ringraziando i produttori e tutta la troupe e "il protagonista con me, un bambino meraviglioso, magico, che si chiama ibrahima e ringrazio il mio regista, Edoardo. Il suo cuore e la sua sensibilità hanno dato vita e anima a questo film e al mio personaggio, anche per questo io a mio figlio sono veramente molto grata, è un uomo meraviglioso. Non so se questo sarà il mio ultimo film ma io ho ancora voglia di farne ancora, sempre più belli, io senza il cinema non posso vivere assolutamente!.



Elio Germano miglior attore protagonista per Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti.



Standing ovation, occhi lucidi e emozione al Delle Vittorie in diretta tv su Rai1 al galà dei David per il ricordo di Gigi Proietti affidato ad un suo allievo e amico Enrico Brignano.



"Se lo sapevo venivo", così Luca Medici, Checco Zalone, in collegamento ha scherzato alla notizia della vittoria del David come migliore canzone, Immigrato nel film Tolo Tolo. "I miei famigliari dormono, non gliene frega niente che ho vinto", ha aggiunto. "Mi sono preparato poche parole. "La solita cricca di sinistra che premia i soliti, no questo era il foglietto se perdevo. Grazie all'accademia per il riconoscimento meritocratico".



Tutti in lacrime, Valerio Mastandrea e tutta la platea del Delle Vittorie e poi una standing ovation. Emma Torre, la figlia di Mattia Torre, accompagnata dalla mamma Francesca, ha ritirato il premio vinto dal padre, prematuramente scomparso per la sceneggiatura del film Figli. "Complimenti a mio padre che ha vinto il premio", poi ringrazia tante persone che le sono state vicine. "Dedico il premio al mio fratellino Nico che mi fa ammazzare dalle risate e a mia mamma che non si arrende mai. Questo film parla di famiglie sole e bambini che nascono, ringrazio le ostetriche e i medici che non fanno volare via le persone. Bravo papà".



Fabrizio Bentivoglio è il vincitore del David come migliore attore non protagonista per la sua interpretazione nel film L'incredibile storia dell'isola delle rose di Sidney Sibilia. Per lo stesso film ha vinto il David come migliore attrice non protagonista Matilda De Angelis.



"Un riscatto incredibile, muoio" così Matilde De Angelis migliore attrice non protagonista ai David di Donatello per il film di Sydney Sibilia per L'incredibile storia dell'isola delle rose.



Giorgio Diritti ha vinto il premio David per la migliore regia, per il film Volevo Nascondermi sull'artista ai margini Antonio Ligabue. Elio Germano, il protagonista ha vinto per la migliore interpretazione.



"I premi fanno piacere le sconfitte fanno crescere , un bacio a mamma e un abbraccio a papà" così ha detto Pietro Castellitto. Il giovane attore-regista, 29 anni, figlio di Margaret Mazzantini e Sergio Castellitto, ha vinto ai David di Donatello come miglior regista esordiente per I Predatori, presentato a Venezia 2020.