A 200 anni dalla morte, Brera celebra Napoleone

Dopo "troppo tempo", ha riaperto ieri al pubblico la pinacoteca di Brera con un tutto esaurito nelle prime ore e un nuovo biglietto, anzi una nuova tessera, che permette l'ingresso per tre mesi ai visitatori. D'altronde Brera è "la grande casa" dei milanesi, ha spiegato il direttore James Bradburne, che devono poter venire quando vogliono. Ed è una casa che deve stare "con porte e finestre aperte". Per questo, per il direttore, "oggi è una grande giornata". Ma non la sola. Oggi saranno duecento anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, che di Brera fu il fondatore. Per questo aprirà alla Biblioteca Braidense, che del complesso fa parte insieme alla Pinacoteca, all'osservatorio astronomico, all'Accademia e al giardino Botanico, la mostra 'La Milano di Napoleone: un laboratorio di idee rivoluzionarie. 1796-1821'.

"Un modo per valorizzare la nostra collezione" ha spiegato Bradburne. La Braidense conta infatti sul più importante archivio manzoniano al mondo che include l'autografo del Cinque maggio, l'ode che Alessandro Manzoni scrisse di getto alla morte di Napoleone. E proprio il manoscritto del componimento con le correzioni sarà esposto insieme a circa altri 150 tesori provenienti non solo dalla Braidense ma anche da altre istituzioni come la Trivulziana, la Sormani (con il suo centro Stendhaliano) e la biblioteca civica di Pavia. La mostra non è però centrata solo sulla figura di Napoleone, che arrivò in città non come imperatore ma come generale della rivoluzione francese, quanto su Milano come terreno fertile dei valori dell'illuminismo rappresentati da esponenti del calibro di Pietro Verri o di Cesare Beccaria con il suo lucidissimo Dei delitti e delle pene, dalla poesia di Parini, da quella di Carlo Porta. "A Milano Napoleone è venuto come espressione dei valori illuministici. E Milano era pronta: lui è stato il culmine di questo fermento".

La creazione di Brera come "un Louvre italiano aperto al popolo, ai giovani" ne è una testimonianza: "Milano non sarebbe Milano, l'Italia non sarebbe l'Italia e l'Europa non sarebbe l'Europa senza un momento in cui una persona come lui - ha sottolineato Bradburne - non avesse potuto esprimere quei valori". "La storia della città - ha aggiunto l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno - è connessa a Brera e la figura di Napoleone in questo è un esempio. Sono circa 150 i pezzi in esposizione, ha spiegato Giorgio Panizza, curatore della mostra con Giulia Raboni, con i frutti dei grandi illuministi e quello che ne è seguito, a partire dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis e I sepolcri di Ugo Foscolo. La mostra non è a sé ma avrà anche uno spazio online all'interno del palinsesto 'Brera +' che ha un fitto programma di iniziative, incluso l'8 maggio un concerto a cura della fondazione Testori di musica dell'epoca Napoleonica. Fra le iniziative web dei prossimi mesi ci sono però anche un approfondimento a ottobre sulla lingua araba (a cui sarà dedicata una mostra della biblioteca) e a dicembre la Petite Messe Solennelle di Rossini eseguita dall'Accademia della Scala.

All'Isola d'Elba al via l'anno dedicato a Napoleone. Oggi alle 12, inoltre, all'Isola d'Elba si terrà l'apertura ufficiale dell'anno dedicato a Napoleone Bonaparte che per tutto il 2021 sarà il fil rouge dei programmi e delle iniziative dell'Isola. L'avvio dei festeggiamenti, spiega una nota, avviene nel giorno del Bicentenario di Napoleone, che all'Elba risiedette per dieci mesi, lasciando una traccia indelebile del suo passaggio. Tutti i momenti previsti non sono aperti al pubblico. Alle 10,30 è in programma la messa di suffragio di Napoleone Bonaparte, con la presenza di rievocatori storici. Alle 12 alzabandiera, in cui verrà issato il vessillo dell'Isola d'Elba a segno di apertura delle attività dell'anno. La messa sarà trasmessa in differita alle 17 sui canali social del Comune di Portoferraio.

Una mostra per celebrare il bicentenario della morte: la rassegna, nella Pinacoteca Foresiana di Portoferraio dal 30 giugno al 10 ottobre, è realizzata con una selezione di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, oltre che dipinti da collezioni locali. A dare l'annuncio dell'iniziativa, una delle primissime realizzate nell'ambito del programma degli Uffizi diffusi, nel giorno della ricorrenza della morte dell'imperatore di Francia, sono il direttore del museo fiorentino Eike Schmidt e il sindaco di Portoferraio Angelo Zini. In attesa dell'iniziativa all'isola d'Elba, dice ancora la nota, è online su uffizi.it la mostra virtuale 'Gli Uffizi e Napoleone.