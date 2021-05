E' morta Olympia Dukakis, vinse l'oscar per 'Stregata dalla Luna'

L'attrice Olympia Dukakis, che vinse un Oscar nel 1987 per il suo ruolo della madre di Cher nella commedia 'Stregata dalla Luna', è morta a New York all'età di 89 anni. Lo ha confermato su Facebook il fratello Apollo, parlando di lunghi mesi di malattia. Non è tuttavia stata specificata la causa del decesso. Dukakis aveva dedicato gran parte della sua carriera al Teatro, accostandosi al cinema solo più tardi. Per il ruolo in 'Moonstruck' vinse anche un Bafta e un Golden Globe.