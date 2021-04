Sole di Hockney illuminera' notte a Times Square

(ANSA) - NEW YORK, 30 APR - Un sole elettronico illuminera' in maggio la notte di Times Square e di altre quattro piazze crocevia del mondo a Londra, Seul, Tokyo e Los Angeles: autore dell'installazione - un video animato di due minuti e mezzo - e' David Hockney, il pittore britannico che l'ha realizzata, come molte delle sue recenti opere, sul suo iPad. "Remember you cannot look at the sun or death for very long", ricordati che non puoi guardare il sole o la morte troppo a lungo, e' il titolo dell'opera che a Times Square si accendera' per un mese a partire da tre minuti dalla mezzanotte del primo maggio e che Hockney ha realizzato nel corso del 2020: un messaggio di speranza, da un lato l'uscita dall'inverno, dall'altra, metaforicamente, dai lock-down della pandemia da Covid.

L'83enne artista ha cominciato a sperimentare sull'iPad nel 2010, subito dopo il debutto del primo tablet della Apple, dopo aver per un paio di anni "dipinto" sull'iPhone usando una app chiamata Brushes: "L'iPad offre dei vantaggi, tra cui quello che non devi pulire", ha detto in uno scambio di mail con il "New York Times". La collaborazione globale coincide con la pubblicazione del nuovo libro di Hockney, "Spring Cannot Be Cancelled" e la nuova mostra alla Royal Academy, "The Arrival of Spring, Normandy, 2020" che aprira' il 23 maggio, entrambe sulla sua prima primavera al tempo del Covid. Il video, proiettato su maxi-tabelloni digitali, mostra l'alba in divenire di un nuovo giorno in un paesaggio saturo dei colori del tramonto: e' ispirato al panorama di prima mattina dalla finestra della cucina della casa dell'artista in Normandia - "una casetta dei sette nani circondata da un campo di quattro acri" - dove Hockney si e' trasferito nel 2019 creando meticolosamente nuove opere d'arte basate sull'immediato circondario.

Le varie installazioni sono state organizzate da Circa, la piattaforma digitale dell'artista britannico Josef O'Connor e la Times Square Arts, braccio artistico della Times Square Alliance. Dallo scorso ottobre Circa ha proiettato opere d'arte su Piccadilly Light, un tabellone curvilineo - il piu' grande in Europa - a Piccadilly Circus, tra cui creazioni di Patti Smith, Tony Cokes e Ai Weiwei.

"Non c'e' mai stato momento migliore per questa immagine di speranza che accomuna i popoli del mondo all'inizio della primavera", ha detto O' Connor al domenicale "The Observer". A Times Square il sole di Hockney si accenderà dunque ogni notte prima della mezzanotte su 76 schermi contemporaneamente. E poi, oltre che online sul sito CircaArt.com, in tarda serata su un tabellone Led al nuovo complesso Pendry di West Hollywood a Los Angeles e su uno schermo gigante nel distretto Gangnam di Seul, e di prima mattina sul billboard digitale dell'Yunika Vision di Tokyo. (ANSA).