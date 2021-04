Milva: Ricchi e Poveri, famosa in Russia e in Germania

"Ci siamo ritrovati sugli stessi palchi in giro per il mondo, dalla Russia alla Germania. E' stata una grande artista con una personalità carismatica": lo dicono all'ANSA i Ricchi e Poveri ricordando la collega Milva.

"Abbiamo lavorato insieme - racconta il quartetto vocale - nel programma di Rai1 'Mai di sabato, signora Lisistrata' con Bice Valori e Paolo Panelli e con Gino Bramieri, Aldo Giuffrè e Gabriella Farinon. Noi facevamo il coro greco. Milva interpretava Lisistrata. Era gentile e molto simpatica. Ci siamo poi incontrati all'estero, in particolare in Russia e in Germania, nel corso dei nostri tour internazionali".

I percorsi di Milva e dei Ricchi e Poveri si sono incrociati anche in studio. "Ci è capitato di registrare nella stessa sala d'incisione", ricordano. "In tutte queste occasioni - concludono i Ricchi e Poveri - siamo rimasti impressionati dalla sua forza e dalla sua bravura".