Milva: Malgioglio, se ne va la più grande artista italiana

"Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la perdita di Milva, una amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro Paese abbia mai avuto. Non so più cosa aggiungere... Non trovo le parole", scrive Cristiano Malgioglio su twitter, nel ricordare la grande artista scomparsa ieri a Milano.

Malgioglio aveva duettato con Milva nel brano 'Amica' del disco 'Amiche', composto interamente da duetti, pubblicato nel 1991 dalla Dischi Ricordi, e più recentemente aveva proposto che le fosse assegnato il premio alla carriera al Festival di Sanremo.

Su twitter l'artista posta una foto che lo ritrae insieme a Milva, lei con un mazzo di rose rosse in mano.

Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la perdita di #milva , una amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro Paese abbia mai avuto. Non so più cosa aggiungere. . . Non trovo le parole. pic.twitter.com/QFrv3AGcHx — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) April 24, 2021