Pacifico, io cinefilo torno a lavorare per il cinema

Pacifico, cantautore e autore tra i più raffinati del panorama italiano, torna a scrivere per il cinema e - dopo Ricordati di me nel 2013 - firma la colonna sonora di "Genitori VS. Influencer", il film di Michela Andreozzi che sarà trasmesso su Sky Cinema dal 4 aprile e in streaming su Now Tv. Nel cast Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. La colonna sonora "Genitori VS. Influencer Original Soundtrack" (Edizioni Curci), composta dalle musiche originali e dal brano inedito "Gli anni davanti" a firma di Pacifico, sarà disponibile dal 5 aprile.

"Non vedevo l'ora di riprendere a lavorare con le immagini - racconta Pacifico, che è stato protagonista anche all'ultimo festival di Sanremo co-firmando "Ti Piaci Così" di Malika Ayane e "Bianca Luce Nera" degli Extraliscio feat. Davide Toffolo -. Sono un cinefilo devoto e onnivoro, amo i blockbuster come i film d'autore con tre linee di dialogo. Michela Andreozzi, che aveva già pensato di inserire una mia canzone, mi ha contattato su suggerimento di Fabio Volo, amico da anni. Non ci siamo mai incontrati, ma solo scritti e parlati. Eppure, la sintonia è stata naturale e immediata. Mi ha citato riferimenti che erano gli stessi miei, aveva la stessa mia necessità di trovare un commento sonoro al film che fosse luminoso, incoraggiante. Ho scritto e suonato quasi tutto da solo, nel mio studiolo parigino, il Pippapà Studio, dal nomignolo che gli aveva dato mio figlio, in pieno lockdown".

Con Pacifico hanno collaborato Max Faggioni, che ha mixato tutto, Antonio Leofreddi, che ha suonato la viola, Silvio Masanotti le chitarre in un brano, Mario Mariotti la tromba. Il brano inedito, Gli anni davanti, "è una sorta di esortazione, un invito a guardare con voglia e speranza agli anni che verranno. Il periodo è quello che è, ma confido nella nostra capacità di adattarci e nella smemoratezza. Non siamo ancora fuori dalla pandemia, ma vedo segnali positivi. Qualche contraccolpo psicologico ce lo lascerà, forse, ma sento la smania di riappropriarmi di quello che avevo prima".