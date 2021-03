Venezia, lavoratori spettacolo occupano Ponte Libertà

I lavoratori dello spettacolo hanno protestato oggi anche a Venezia e un gruppo di 300 manifestanti ha occupato per un quarto d'ora il Ponte della Libertà ,che collega la terraferma alla centro storico cittadino. Dopo essersi radunati nell'isola del Tronchetto i dimostranti si sono diretti verso il ponte translagunare, occupando con i cassoni di ferro che solitamente custodiscono attrezzi per gli spettacoli le corsie, rallentandosi così il traffico. E' stata una protesta senza incidenti , organizzata nella Giornata mondiale del Teatro per ribadire le difficoltà del settore da quando sono iniziate le restrizioni per il Covid-19, che hanno fatto calare il sipario su musica, teatro, cinema e le altre forme d'arte dal vivo. Presenti le più svariate figure del settore: fonici, sarte, attrici, cantanti, operatori tecnici, che hanno acceso torce fumogene, e lanciato slogan d'accusa verso i settori dello Stato che hanno 'dimenticato' i lavoratori dello spettacolo (ANSA).