All'asta un'opera di Banksy, il ricavato sarà devoluto servizio sanitario britannico

Asta milionaria in vista, oggi, da Christie's, per un'opera di Banksy, celeberrimo quanto inafferrabile artista di strada inglese, messa da lui stesso a disposizione per raccogliere denaro da donare al servizio sanitario pubblico britannico (Nhs), a margine della commemorazione del primo anniversario del lockdown nazionale numero uno anti Covid introdotto nel Regno Unito esattamente il 23 marzo 2020.

Il dipinto, intitolato Game Changer è apparso per la prima volta a maggio su uno dei muri del Southampton General Hospital, a sud dell'Inghilterra, è uno dei graffiti dedicati in questi mesi dal 'writer' di Bristol (la cui identità resta misteriosa) al dramma della pandemia. Christie's ha indicato una base d'asta di 2,5 milioni di sterline, poco meno di 3 milioni di euro, ma non si esclude che il prezzo di vendita possa essere alla fine più elevato: a vantaggio del sistema ospedaliero d'Oltremanica.

Una riproduzione dell'opera resterà comunque esposta all'ospedale dove è comparsa in origine. Messaggi di gratitudine a Banksy sono stati già rivolti dai vertici del nosocomio di Southampton, da organizzazioni legate al servizio sanitario britannico e da medici e infermieri.