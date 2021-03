Federico Fashion Style in Sardegna in tour, polemica social

"Ho deciso in questo periodo di chiusura dei miei saloni situati in zona rossa di andare in Sardegna e organizzare il lavoro in massima sicurezza".

L'annuncio è di Federico Lauri, noto Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip. Non è passata inosservata l'iniziativa del parrucchiere annunciata con un post e un video su Instagram e sulle sue pagine social, dove sono piovute critiche da parte di alcuni utenti dopo l'annuncio di Federico che ha deciso di avviare un tour di lavoro in Sardegna che lo porterà da Iglesias a Olbia passando per Quartucciu, Cagliari, Oristano, Alghero e Sassari. "Stai a casa tua", è uno dei commenti comparsi sul suo profilo Instagram. "Abbi rispetto per i nostri parrucchieri".

"Perché venire dalla zona rossa in Sardegna? Evita!", scrive qualcun altro.

"Sento il bisogno di non dovermi fermare, perché solo quando esprimo la mia arte io sono felice". E' stata la spiegazione alla sua iniziativa. Lauri era salito alla ribalta delle cronache dopo il suo ultimo viaggio per vacanza in Sardegna, l'estate scorsa: quando era rientrato a Roma era risultato positivo al Covid. Il tour di Federico fashion style in Sardegna partirà il prossimo sabato 20 marzo da Iglesias per concludersi a il 26-27 a Olbia.

L'attività nei suoi saloni, con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, si è fermata e da qui la scelta di andare nell'Isola, dove i parrucchieri, invece, continuano lavorare. "State tranquilli - ha sottolineato il famoso parrucchiere -, chi arriva dalla zona rossa come me deve fare il tampone e iscriversi al portale della Sardegna. Io farò il tampone il giorno prima di partire. State assolutamente tranquille".