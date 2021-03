Rosi da Amanpour alla Cnn per raccontare Notturno

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Notturno, che pure era nella shortlist dei migliori documentari, ma oggi non è entrato nella cinquina delle nomination agli Oscar, è un film che continua ad emozionare. Christiane Amanpour, la celebre giornalista della Cnn, l'ha trovato "straordinario" come ha scritto richiedendo a Gianfranco Rosi di intervenire stasera per raccontare Notturno e tutta l'umanità sofferente che è protagonista. "Con il 15 marzo che segna 10 anni di conflitto in Siria, ho ritenuto che questo sarebbe stato un momento importante per parlare con Gianfranco del documentario" c'è scritto nell'invito a Rosi. (ANSA).